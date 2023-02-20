Тайны древнего Отрара

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Игорь Прохоров

Знаменитый археолог Кемаль Акишев внес большой вклад в открытие Отрарского музея, создание его уникальной экспозиции.

Первые раскопки в Отраре начались в конце ХІХ века, а масштабные исследования в 1969 году и продолжались много лет Южно-Казахстанской комплексной археологической экспедицией Института истории, археологии и этнографии Академии наук Казахской ССР под руководством Кемаля Акишева.

Сейчас Институтом археологии им. А. Х. Маргулана и Отрарским государственным археологичес­ким музеем-заповедником раскопки продолжаются.

– Имя Кемаля Акишева напрямую связано с археологическими находками в Отраре – свидетелями яркой и самобытной истории Казахстана, – говорит Аклима Жумашова, заведующая отделом Отрарского государственного археологического музея-заповедника.

Знаменитый археолог родился в сакральном месте, в селе Баян­аул Павлодарской области, где появились на свет выдающиеся люди: Каныш Сатпаев, Алькей Маргулан, Шапык Шокин, Ермухан Бекмаханов, Жусупбек Аймаутов.

Академик Каныш Сатпаев, работавший в годы голодомора руководителем геологоразведочной службы Карсакбайского медеплавильного комбината, узнав, как гибнет народ, отправился в Баянаул к родным. Там он помог спастись от голодной смерти многим семьям, затем поехал в Керегетас в кыстау Аужан, навестить семью своего зятя Акышева. Оказалось, сестра Каныша Газиза умерла, двое ее детей Кемаль и Рашат совсем ослабли, уже не могут ходить. Каныш Сатпаев увез их с собой в Карсакбай, взял на попечение, отдал в школу. Так Кемаль Акишев воспитывался в семье академика Каныша Сатпаева.

Мечтая стать геологом, как Каныш Сатпаев, Кемаль поступил на геологоразведочный факультет Политехнического института, но по состоянию здоровья обучение по этой специальности оказалось для него невозможным.

По настоянию Каныша Сатпаева он переводится на архео­логический факультет. Пять лет учится в КазГУ, в 1950 году начинает работать в Институте истории, археологии, этнографии Академии наук. Первые его экспедиции прошли под руководством академика Алькея Маргулана и востоковеда Александра Бернштама, которые оказали ему неоценимую научную поддержку.

В 1979 году в газете «Лениншіл жас» вышла статья Кемаля Акишева «Тайна древнего поселка» («Көне кент құпиясы»). Ученый сообщает: «В октябре прошлого года Южно-Казахстанская комплексная археологическая экспедиция Академии наук Казахской ССР вернулась с Отрарских раскопок. Основная работа проводилась на центральном холме Отрара. Раскопанная городская площадь показывает повседневную жизнь Отрара ХV века. Давайте познакомимся с одним из жилых домов того времени: в нем девять комнат. Входная дверь открывается прямо с улицы, затем входишь в длинный коридор… Еще одним результатом раскопок, проведенных в 1978 году, стало открытие бани. Она расположилась у подножия Отрарского водохранилища. Общий ее проект напоминает четыре ветки. От них отходят восемь небольших ответвлений – комнат. Они предназначены для отдельных лиц. Полы бани выложены зеленым кирпичом в белую полоску. В центре зеленоватого пола нанесен орнамент, похожий на казахский узор түлкібас… Постоянные члены Отрарской экспедиции привезли из Алматы в Отрар деревянные ящики, бумажные коробки, в которых хранятся древние вещи, найденные при раскопках. До следующей сезонной экспедиции осталось немного».

В следующей статье «Чем дороги Отрарские раскопки» он пишет: «Ясно, что исследования, которые ведутся в Отраре уже пять лет, решают множество научных проблем. Завершены работы по вскрытию верхнего слоя Отрарского холма, относящегося к ХVІ–ХVІІІ векам. Устройство жилых домов бывшего здесь средневекового города аналогично дореволюционным оседлым казахским жилищам и хозяйственным сооружениям. Двухкомнатный казахский дом состоял обычно из прихожей и дальней комнаты. А если была третья комната, то она продольно пристраивалась к дому. Сарай перекрывали общей с жилым домом крышей».

По данным Кемаля Акишева, есть много общего во внутренних постройках простых отрарских и современных казахских домов. Сходства проглядываются и в отопительных печах, и в способах дымоудаления из очагов, и в особенностях топки. Таких примеров много. Они являются доказательством, что традиции оседлых казахов по возведению жилья не прерываются с давних времен.

Кемаль Акишев также писал, что подавляющее большинство находок, полученных на ранних этапах раскопок, это керамичес­кая посуда. В посуде, которой в средние века пользовались жители Отрара, мы узнаем современную утварь казахской кухни.

Давние свидетельства Кемаля Акишева о результатах первых научных раскопок на Отраре по-прежнему важны для успеха научно-исследовательских работ Отрарского государственного археологического музея-заповедника.

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