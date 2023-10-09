Тело девушки выкопали за жилым домом в Астане

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В полиции Астаны заявили, что начато досудебное расследование по факту обнаружения трупа на пустыре без признаков насильственной смерти, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Вчера ночью сзади нашего дома нашли тело 18-летней девушки. Убили и закопали. За день до этого было нападение, ограбили мужчину. Нападают часто, в основном бомжи. Их здесь куча. И наркоманов здесь много. Наверное знаете или слышали про этот участок за Астана моллом. Теперь боимся не только за детей. Помогите достучаться до акимата, пожалуйста", – написал один из жителей города.

По информации департамента полиции города, проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Назначен ряд экспертиз.

В ДП добавили, что криминогенная обстановка в столице стабильная.