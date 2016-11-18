Статьи Титан отечественной истории Серик ОМИРБАЕВ, ректор СКГУ им. М. Козыбаева, Петропавловск

В нынешнем году мы отмечаем 25-летие Независимости – возраст полноценной зрелости государства. Казахстан с первого дня самостоятельной жизни встал на твердый курс строительства развитой экономики и добрососедских отношений с другими странами. Сегодня наша республика – авторитетный член мирового сообщества, современное демократическое государство с развитой экономикой и высоким хозяйственным потенциа­лом. Все это стало возможным благодаря правильной и четко выверенной политике Президента Республики Казахстан – Лидера нации Нурсултана Назарбаева, который по праву считается основателем независимого государства.



В первые годы становления суверенитета страну ожидало немало испытаний. В тот период­ общественное развитие молодого государства во многом определялось активной ­ролью интеллектуалов, в том числе ярких ученых-историков. Одним из таких был академик Манаш Козыбаев, чей 85-летний юбилей в текущем году отмечает научная общественность.



Он родился 16 ноября 1931 года в поселке Тазколь Мендыгаринского района Кус­танайской области в семье уважаемого аксакала, организатора колхозного производства Кабаша Козыбаева. В условиях, когда почти все взрослые были мобилизованы в армию, Манаш работал в колхозе, сполна поз­нав все трудности воен­ного времени. В 1947 году, с отличием­ окончив Мендыгаринское педагогичес­кое училище, работал учителем в Унгулинской неполной средней школе. В 1948 году он поступает на исторический факультет КазГУ, который окончил с отличием. Одаренному выпускнику предла­гают остаться в аспирантуре, но он непоколебим: в родной глубинке его ждали родители. Вернувшись, стал преподавать в Кустанайском педагогическом институте, где молодой ученый, благодаря своим­ личным качест­вам, быстро утверждается в коллективе.



Сильным побудительным мотивом к исследовательской работе послужили решения ХХ съезда КПСС. Устоявшимся в годы культа личности взглядам был нанесен первый ощутимый удар. Перед исторической нау­кой и историками-исследователями открылись новые горизонты. Эти события оказали на молодого М. Козыбаева сильное впечатление, став импульсом к написанию двух научных книг о революционных событиях в Костанайских степях.



Летом 1958 года его пригласили на работу в Институт марксизма-ленинизма при ЦК Компартии Казахстана. Здесь он проработал до 1974 года старшим научным сотрудником, ученым секретарем и заведующим сектором партийного строительства. Активно занимаясь наукой, каждый год публикует исследования по истории партии.



Важным объектом исследований ученого долгие годы было героическое учас­тие казахстанцев в Великой Отечест­венной войне. Им соб­ран огромный материал, систематизированы и глубоко ­проа­на­­лизированы историчес­кие и статистические данные об участии соотечественников в кровопролитных сраже­ниях, о воинских объединениях, формировавшихся на территории Казахстана. Научные исследования в этом направлении ознаменовались первой монографией М. Козыбаева «Компартия Казахстана в период Великой Отечественной войны». В 1971 году ученый утвержден в звании профессора. В том же году ему присуждена премия им. Ч. Валиханова еще за одну монографию, посвященную военной тематике, – «Казахстан – арсенал фронта». В 1973 году Манаш Козыбаев наг­раждается почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР за успехи в развитии историко-партийной науки.



Однако награды чередовались и с серьезными испытаниями. Так, в том же 1973 году из продажи изъяли и уничтожили весь тираж написанной им совместно с историком Зоей Голиковой книги «Золотой фонд партии», в которой речь шла о выдвижении национальных кадров в партийные, профсоюзные, советские и хозяйственные органы. Поводом для этого послужило мнение руководства ЦК Компартии республики о том, что было необходимо получить положительные рецензии московских историков. Козыбаева обвинят в «политической близорукости» и объявят строгий партийный выговор. Но это испытание не сломило настоящего ученого, чья деятельная натура не терпела простоев. В 1974 году он ушел из Института истории партии на преподавательскую работу – заведующим кафед­рой в зооветеринарный инс­титут. Здесь ученый еще раз доказывает свой высокий исследовательский и организаторский талант, проработав до 1978 года.



В 1978 году его приглашают возглавить кафедру истории КПСС Института повышения квалификации преподавателей общественных наук при КазГУ. В 1979-м избирают членом-корреспондентом Академии наук Казахской ССР. К этому времени его уже признали и за пределами республики. Когда в 1980 году встал вопрос об избрании главного редактора «Казахской Советской энциклопедии», то ни у кого не было сомнения: им должен стать Манаш Козыбаев.



Работа в этой ответственной должности и научная объективность ученого вновь пов­лекли проблемы и испытания. В 1983 году, когда был подготовлен четвертый том «Казахской энциклопедии», недоброжелатели писали в ЦК о том, что Манаш Козыбаев, пойдя против идейного курса партии, освещает в энциклопедии казахское буржуазно-националистическое движение «Алаш-Орда». Несмотря на все давление, оказываемое на него, в Киеве на Общесоюзном совещании коллег – главных редакторов он выступает с доводами о том, что это – часть нашей истории, и об антинаучности партийного подхода к написанию национальных энциклопедий. Таким образом, Манаш Кабашевич еще в начале 1980-х бросает вызов партийной сис­теме, отстаивая необходимость объективного освещения истории.



Перестройка политического мышления, демократизация советского общества, открытость и гласность стали большим отк­ровением для всех обществоведов СССР. Историки национальных республик получили гораздо более широкие возможности для объективного изучения истории своей­ страны. С 1986 по 1988 год М. Козыбаев работал завотделом историо­графии Советского Казахстана, а с 1988 года до конца своей жизни – директором Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова.



В научных публикациях этого периода Козыбаев, опи­раясь на богатый историчес­кий материал, поднимает узловые проблемы истории Казахстана, ранее искусственно отор­ванные от действительной почвы в угоду советской идеологии. Одной из таких проблем стал вопрос об особенностях степной цивилизации и государственности казахского народа. В статье «Степная цивилизация и ее уроки» академик решительно выступил против господствую­щей европоцент­ристской точки зрения об отсталости и позднем развитии казахской государственности как характерной особенности восточных народов.



Отстаивая свою позицию, М. Козыбаев исследует древние и средневековые государства на территории Евразии и соседних регионов. Он пишет о том, что они в течение столетий находились в постоянном взаимодействии с кочевой, скотоводческой, оседло-земледельческой и городской культурами, представляя тип смешанной цивилизации, отмечая: «Единство и преемственность в истории и культуре евразийских степей, возникшие в глубокой древности, не исчезали, а лишь окрасились в новые этничес­кие цвета».



М. Козыбаев писал, что долгие годы «самобытная история казахского народа схематизировалась, из нее выпадали важные события и факты, выдающиеся исторические личности, деятельность которых не укладывалась в доктринальные установки официальной идеологии. Замалчивались трагические страницы истории народа. Недооценивались богатейшее культурное и историческое наследие казахского народа, роль кочевых цивилизаций в мировой истории».



Благодаря его работам широкой общественности стали известны преданные забвению имена Алихана Букейханова, Ахмета Байтурсынова, Магжана Жумабаева, Мыржакыпа Дулатова, Мухамеджана Танышпаева, Мустафы Шокая и другие. На основании научных трудов М. Козыбаева с них были сняты большевистские ярлыки «контрреволюционеры», «алашординцы», «националисты».



М. Козыбаев в своих научных трудах исследовал не только репрессии в отношении национальной интеллигенции, но и массовые репрессии в отношении крестьянства, духовенства, депортированных народов. Скорбью и болью проникнуты страницы истории насильственной коллективизации в Казахстане, освещенной в работе «Коллективизация в Казахстане: трагедия крестьянства». На основе новых архивных документов М. Козыбаев и его коллеги К. Алдажуманова и Ж. Абылхожин называют насильственную коллективизацию «Великим бедствием», сравнимым с джунгарским нашествием, а голод начала 1930-х годов – «геноцидом» казахского народа, так как он унес жизни 1 млн 750 тыс. казахов, составивших 42% всего казахского населения.



Поистине общенациональное и международное значение имела деятельность М. Козыбаева в качестве президента историко-просветительского общества «Адилет». Реабилитация 125 тыс. политических репрессированных, издание многотомных «Книг скорби», открытие памятников жертвам репрессий высоко подняли престиж Республики Казахстан в глазах международной общественности как правового и демократического государства.



Одновременно с научной, научно-организационной и педагогической работой М. Козыбаев принимал активное участие в государственной и общественной жизни страны: в 1990–1993 годах как депутат Верховного Совета республики, с 1993 года вошел в состав национального Совета по государственной политике при Президенте, был активным членом Ассамблеи народа Казахстана. Работая в комитете Верховного Совета по вопросам национальной политики, развития культуры и языка, депутат Козыбаев явился инициатором и соавтором ряда важнейших законодательных актов, заложивших основы межэтнической стабильности.



В 1995 году по инициативе и под руководством Козыбае­ва разработана Концепция формирования исторического сознания в Республике Казахстан, сыгравшая ключевую роль в переосмыслении истории Казахстана, в разработке узловых проблем отечественной истории и в формировании исторического сознания казахстанцев. Его заслуги и труды на этом поприще были отмечены на самом высоком уровне: в 1995 году Манаш Козыбаев становится лауреатом Государственной премии РК, а в 1997-м решением Главы государства ему присуждается Президентская премия мира и духовного согласия.



Благодаря организации исследовательской работы М. Козыбаевым в 1998 году вышел коллективный труд казахстанских историков «Депортированные в Казахстан народы: время и судьбы». Авторы книги осудили неправомерные действия высшего руководства СССР по насильственному переселению народов в Казахстан и еще раз обратили внимание на характерные черты ментальности казахского народа: гостеприимство, доб­роту, толерантность.



Давая оценку декабрьским событиям 1986 года в Алма-Ате, ученый пишет: «В декаб­ре 1986 года национально-освободительное движение вступило в новый этап своего развития. Оно было началом целой исторической полосы, завершившейся распадом Союза и провозглашением суверенитета республик... Казахские декабристы разбудили ото сна народы Прибалтики, Кавказа, Средней Азии. Они показали, что казахский народ – народ-борец, нация свободолюбивая». В этих словах М. Козыбаева слышится гордость за смелость казахской молодежи, бросившей первой в Союзе вызов Центру. Ученый-гуманист, летописец народа, глашатай независимости – так называли Козыбаева еще при жизни.



Не увлекаясь исторической свободой, М. Козыбаев в то же время формировал в нас новое историческое национальное самосознание, прививал умение отличать истину от фальсификации. Благодаря титаническому труду академика в период формирования независимости республики стала создаваться собственная история, без партийно-классового подхода, с учетом объективнос­ти исторического процесса.



Манаш Кабашевич был создателем первого в Казахстане и Центральной Азии историчес­кого журнала «Отан тарихы», в котором с 1998 года получили возможность пуб­ликоваться ученые из разных стран мира. На рубеже веков журнал заполнил вакуум­ печатного поля для ученой общест­венности. В нем пуб­ликуются теперь не только историки, но и государственные и общественные деятели, археологи, востоковеды, политологи, лингвисты, философы из Казахстана, Узбекис­тана, Кыргызстана, России, США, Башкортостана, Ирана, Украи­ны, Китая и других стран мира.



Под руководством академика Манаша Козыбаева последние годы его жизни большая группа авторов работала над новым изданием «Истории Казахстана» в пяти томах. В 2000 году увидело свет его двухтомное исследование «Казахстан на рубеже веков: размышления и поиски», в котором собраны наиболее ценные статьи и доклады. М. Козыбаев – автор 800 научных, научно-публицистических работ, из них 30 монографий, свыше 50 коллективных, в том числе многотомных, трудов.



Понимая, что будущее казахстанской науки связано с молодыми кадрами, Козыбаев целенаправленно воспитывал и всемерно поддерживал молодые таланты. Причем требования к питомцам он предъявлял самые высокие. Им подготовлена целая плеяда талантливых ученых – кандидатов и докторов наук, создана научная школа по исследованию актуальных проблем истории суверенного Казахстана. Среди его учеников есть видные ученые Китая, Монголии, Узбекистана, России.



Самый плодотворный этап творчества ученого совпал с самым ярким, сложным историческим этапом в жизни нашего народа и государства, с этапом, который закладывает начало подлинной истории независимого Казахстана. Историкам нового поколения и нового мышления, несомненно, повезло, что у истоков процесса восстановления исторической памяти и развития историчес­кой науки стоял академик Манаш Кабашевич Козыбаев.

