Труп 19-летнего парня обнаружили в центре Петропавловска

Он считался пропавшим без вести

Фото: пресс-служба ДП СКО

Тело 19-летнего парня обнаружили в центре Петропавловска, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

Вчера в 17:08 в управление полиции Петропавловска сообщили, что в районе одного из зданий по улице Конституции Казахстана обнаружен труп мужчины.

"Установлено, что им является 19-летний житель областного центра, который 9 октября был заявлен родственниками как без вести пропавший", – проинформировали в ДП.

Полицейские выясняют обстоятельства и детали происшествия.