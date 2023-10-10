Труп 19-летнего парня обнаружили в центре Петропавловска

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Он считался пропавшим без вести

Фото: пресс-служба ДП СКО

Тело 19-летнего парня обнаружили в центре Петропавловска, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП СКО. 

Вчера в 17:08 в управление полиции Петропавловска сообщили, что в районе одного из зданий по улице Конституции Казахстана обнаружен труп мужчины.

"Установлено, что им является 19-летний житель областного центра, который 9 октября был заявлен родственниками как без вести пропавший", – проинформировали в ДП.

Полицейские выясняют обстоятельства и детали происшествия.

#полиция #расследование #труп #парень #тело

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