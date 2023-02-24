Туған жердей жер болмас

Георгий Кан – заместитель председателя Алматинского корейского национального центра, профессор Университета NARXOZ, разработчик просветительского проекта «Қазақтану», автор более 200 научных трудов. Всю свою сознательную жизнь 66-летний ученый занимается историей Казахстана и сегодня работает над изданием нового учебника для исторических факультетов отечественных вузов.

Как отметил в беседе с нами известный общественный деятель, на современном этапе развития страны нужен новый подход к делу развития и популяризации государственного языка. На взгляд ученого, сегодня қазақ тілі является не просто лингвистичес­ким средством, инструмен­том общения граждан, но и ярким индикатором казахстанской идентификации.

– Мы, граждане Казахстана, все как один считаем себя органичной частью народа, это и есть казахстанская идентификация, – пояс­няет Георгий Васильевич. – Но как же узнать, действительно ли человек является членом нашего сообщества? У него есть внешние атрибуты идентичности – гражданство и паспорт. Однако более важно душевное состояние индивида. Планирует ли он жить здесь в перспективе, растить детей, внуков, видит ли свое будущее в Казахстане? И вот тут на первый план выходит его отношение к государственному языку.

По мнению эксперта, главное, чтобы граждане, не знающие казахского, начали учить язык, общаться между собой қазақша. Тогда они овладеют хотя бы базовым лингвистическим уровнем. Сам по себе этот факт – показатель внутреннего состояния граж­данина, его принадлежности к народу Казахстана. Необходимо, чтобы идея гражданской идентичности проникла в массы, и тогда будет результат.

Сегодня в Алматы проживает почти половина казахстанских корейцев (40 тыс. из 109 тыс.). Как сообщил Георгий Кан, в Алматинском корейском национальном центре и Ассоциации корейцев Казахстана созданы все условия для изучения государственного языка. Как и в других этнокультурных объединениях республики, открыты учебные курсы, работающие на бесплатной основе за счет бюджетных средств. В местах компактного проживания корейцев – в Талдыкоргане, Уштобе, Кызылорде, Жамбылской области – уровень знания государственного языка на достаточно хорошем уровне.

– Есть такая старинная поговорка: «Можно привести лошадь на водопой, но нельзя заставить ее пить воду», – продолжает наш собеседник. – Важно, чтобы человек сам испытывал потребность и необходимость учить предмет. Наша задача – создать соответствующие условия. Уже прошло время агитации, когда мы объяс­няли необходимость изучения казахского языка. Настала пора иметь языковые навыки и применять их в повседневной жизни, начиная с дома, с похода в магазин, на занятиях в школе или институте. Қазақ тілі действительно должен стать языком межнационального общения казахстанцев.

Немаловажно погружение в языковую среду. У Георгия Кана есть знакомые казахи, которые уезжали на заработки в Южную Корею, через полгода-год возвращались в Казахстан и говорили на корейском лучше местных корейцев.

А в далеком 1937 году дед и отец Георгия Васильевича, депортированные в Казахстан с Дальнего Востока, попали в казахский колхоз и буквально через пару недель начали говорить қазақша. Вообще, старшее поколение корейцев, в отличие от нынешней молодежи, плохо знало русский язык, поскольку в основном жили в сельской местности.

Как известно, в годы сталинских репрессий в Казахскую ССР насильственно переселили представителей почти 50 народов, более 1 млн человек. Корейцы сохранили артефакты. Это ямы от глиняных землянок, вырытых переселенцами у склона горы Бастобе в Каратальском районе области Жетысу. Именно здесь, в безжизненной голой степи, в 1937 году были высажены из «телячьих» вагонов несколько сотен корейских семей. В 2012-м на этом знаковом месте открылся монумент благодарности казахскому народу «Қазақ халқына мың алғыс».

– Наши предки выжили, опираясь на поддержку казахов, деливших с ними кров и пищу в голодные 30-е годы, – подчеркнул Георгий Васильевич. – Здесь они нашли вторую Отчизну, стали строить дома, налаживать быт. Говорят же, «туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас», что означает «нет земли лучше Родины». Мы, родившиеся и выросшие в Казахстане, всегда должны помнить о тех тяжелых временах, о доброте и щедрости степняков, которые, несмотря на строгий запрет, помогали «неблагонадежным» корейцам. И эту память необходимо передавать следующим поколениям. Думаю, потомки всех репрессированных этносов в знак благодарности казахской земле и ее гостеприимному народу должны учить государственный язык.

Завершая беседу, ученый вспомнил, как в 2010 году местная корейская общественность встречала гостей из Южной Кореи, впервые приехавших в нашу страну. Это была группа студентов сеуль­ского университета «Ханкук» во главе с заведующим кафед­рой языков стран Центральной Азии профессором Сон Ён Хун.

Любопытно, что иностранцы, никогда до этого не видевшие казахов, свободно говорили на казахском (!) и произвели большой фурор на молодежном форуме в Алматы, организованном Ассоциацией корейцев Казахстана.

– Представляете, эти ребята в течение трех-четырех месяцев выучили язык в совершенстве! – рассказывает мой собеседник. – Причем подошли к делу чисто по-корейски, с большой ответственностью и трудолюбием. Грамотно поставленная речь, без ошибок: они взяли себе даже имена казахские, чтобы общаться друг с другом только қазақша. Мы устроили для студентов летний лагерь, где они глубже познакомились с самобытной казахской культурой и кухней, погрузились­ в языковую среду. Главное, что гости общались с местной корейской молодежью и, уверен, послужили для нее хорошим примером. Ведь на самом деле можно легко выучить любой язык, было бы желание.

По словам Георгия Кана, у корейской молодежи Казахстана есть абсолютное понимание необходимости изучения государственного языка. Знание казахского, впрочем, как и английского и русского языков, расширяет кругозор, повышает конкурентоспособность молодых людей, открывает возможности для карьерного роста. А интересный опыт с приездом южнокорейских студентов в нашу страну не мешало бы повторить.