Учитель ударил 6-классника в Уральске: начато расследование

Полиция расследует инцидент с избиением ученика в одной из школ Уральска, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП ЗКО

Фото: Kazpravda.kz

В одной из школ Уральска учитель физкультуры ударил на уроке ученика 6 класса. Сообщение об этом поступило в полицию 27 ноября.

«На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, руководство управления полиции Уральска, инспекторы по делам несовершеннолетних, – отметили в ДП. – Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, назначена судебно-медицинская экспертиза».

Начато досудебное расследование по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 140 Уголовного кодекса РК).