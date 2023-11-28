Учитель ударил 6-классника в Уральске: начато расследование
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Полиция расследует инцидент с избиением ученика в одной из школ Уральска, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП ЗКО
В одной из школ Уральска учитель физкультуры ударил на уроке ученика 6 класса. Сообщение об этом поступило в полицию 27 ноября.
«На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, руководство управления полиции Уральска, инспекторы по делам несовершеннолетних, – отметили в ДП. – Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, назначена судебно-медицинская экспертиза».
Начато досудебное расследование по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 140 Уголовного кодекса РК).