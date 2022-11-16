Унесенные ветром

Два дня на территории Тараза бушевал ураган, доставивший жителям много проблем.

По данным Казгидромета, скорость ветра достигала 15–20 м⁄с, но с порывами доходило до 23–28 м⁄с. Такой силы стихии хватило, чтобы снести крыши, сломать забор, повалить деревья…

В первый же день были заре­гистрированы обращения жителей дома № 116 по проспекту Толе-би, где сорвало мягкую кровлю из профнастила площадью 50 кв. м. В аналогичной ситуации оказались жильцы дома № 13 вдоль третьего переулка Менделеева, где ветер сорвал 40 кв. м кровли.

Работники отдела жилищных отношений акимата города взялись за тщательное обследование территории областного центра на предмет повреждений крыш.

Есть обрывы линий электропередачи. Вышла из строя электросеть, идущая от распределительного пункта в районе «Шаңырак», из-за чего произошло аварийное отключение электроэнергии сразу в 28 домах. Обесточенными оказались и четыре многоэтажки в 15-м микрорайоне.

Как сообщили в акимате Тараза, подрядной организацией дома временно обеспечены электросетью.

Уже восстановлена работа светофоров на нескольких перекрестках. Ветром повреждены и 25 билбордов, 28 баннеров, три пилона, забор, одна малая архитектурная форма, порван государственный флаг в парке Первого Президента. Работа по устранению последствий урагана продолжается.