Общество
В деле о финансовых пирамидах «Индиго 24» и Evolution Corpоration поставлена точка
Любовь Доброта, Туркестанская область

Эволюция обмана

Несколько сотен томов уголовного дела, 25 подсудимых, тысячи потерпевших, добровольно вложивших миллиарды тенге в финансовую пирамиду, купившись на обещание мошенников быстро и легко приумножить деньги.

Первые заявления от пострадавших в правоохранительные органы о том, что они стали жертвами финансовых махинаций, стали поступать еще летом 2020 года. Жители Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской и Алматинской областей, города Шымкента и столицы говорили, что им обещали хорошие доходы при вложении собственных, причем немалых средств. Активная агитация вступать в ряды инвестиционной компании сопровождалась рассказами о баснословной прибыли. Желающих легко и быстро разбогатеть оказалось очень много.

Чтобы попасть в их ряды, люди брали кредиты, занимали крупные суммы, закладывали единственное жилье и продавали машины.

По приказу министра внут­ренних дел на базе департамен­та полиции Туркестанской облас­ти была создана специальная группа для расследования случившегося. В нее вошли 30 профессионалов из пяти регионов. Возглавила группу следователь по особо важным делам майор Алтынай Жолымбекова, ставшая единственной женщиной в мужской команде, приступившей к расследованию беспрецедентного по числу обманутых вкладчиков дела. В группу включили семь специальных прокуроров, были также задействованы оперативные сотрудники, эксперты, криминалисты, переводчики.

Следствие велось больше года. Было установлено, что организованная преступная группа под вывеской «Индиго 24» и Evolution Corpоration с 2017-го по август 2020 года обещала вкладчикам гарантированную 100-процент­ную прибыль в течение полугода. В каждом регионе страны были свои представители, которые привлекали людей и обе­щали им большие дивиденды от вложений. Их жертвами стали 2 073 человека.

Мошенникам удалось выманить у доверчивых граждан более трех миллиардов тенге. Некоторые умудрялись вложить сразу по 15, а то и по 40 миллио­нов тенге!

Эти деньги аферисты присвои­ли и поделили между собой. На стадии досудебного следствия удалось доказать, что преступная группа имела организованный характер, действовала спланированно, роли каждого участника были четко распределены. У них были изъяты компьютерная техника, движимое и недвижимое имущество. За это время сотрудники полиции и прокуроры провели огромную работу по сбору доказательств вины подозреваемых.

Обвинения предъявили 25 граж­данам по статьям УК РК, предполагающим уголовную ответственность за мошенничество, создание и руководство финансовой пирамидой, создание и руководство организованной преступной группировкой.

В минувшую пятницу Туркестанский городской суд вынес приговор по данному уголовному делу, рассмотрение которого в зале судебного заседания длилось один год и один месяц. Все 25 подсудимых признаны виновными и получили реальные сроки лишения свободы. Троим из них, организаторам и учредителям финансовой пирамиды, предстоит провести в заключении по 12 лет. Еще пять обвиняемых, считавшихся их заместителями, приговорены к лишению свободы сроком на 10 лет. 17 подсудимых осуждены на восемь лет лишения свободы каждый с отбыванием наказания в учреждениях средней безопасности.

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