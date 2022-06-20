В добрый путь!

Одними из первых в Северо-Казахстанской области аттестаты об общем среднем образовании получили 120 выпускников

Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления города Петропавловска.

Эти ребята были ­при­няты в учебное заведение в 2016 году по результа­там специального тестирования, в течение шести лет они грызли гранит науки, одновременно получая ­хорошее воспитание.

– Результаты внешнего экзамена, – отметил директор школы Данияр ­Уалиев, – свидетельствуют о том, что у детей отличные знания.

17 ребят заканчивают школу с аттестатом особого образца. Их имена занесены в «Книгу Почета». Елизавета Верблюдова является бронзовым призером конкурса научных проектов имени аль-Фараби, призером школьных олимпиад по биологии, английскому и французскому языкам.

– Не думала, – сказала она, – что будет так грустно прощаться со своей школой. Она дала нам друзей на всю жизнь. Даже с учителями мы сдружились. Я всегда буду помнить эти годы…

В номинации «Лучший выпускник 2021–2022 учебного года» победил Тамерлан Мейрам. Неоднократный победитель областных, республиканских и международных дебатных турниров, он получил грант на обучение в Нью-Йоркском университете в Абу-Даби.