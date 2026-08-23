Камень, исполняющий желания

125 лет отметит в нынешнем году поселок Ботакара Бухар-Жырауского района, что находится в 60 км к северо-востоку от Караганды. Его у подножия сопки Жыланды в начале XX века основали украинские крестьяне-переселенцы. За время своего существования населенный пункт сменил пять названий – Санниковское, Троцкое, колхоз «Возрож­дение», Колхозное, Ульяновка, а нынешнее ему присвоили в 2001 году.

«Почему именно Ботакара? Связан ли этот топоним с верблюдами?» – задаюсь вопросом по пути в поселок. Возможно, дело в местном пейзаже. Его окружают живописные сопки, которые напоминают горбы огромных верблюдов. Эти животные у казахов издревле считаются символами достатка и могущества. Однако у краеведов другая версия – легендарно-историческая. Они считают, что Ботакара – это имя батыра, который, по преданию, возглавлял казахское войско и погиб во время битвы с калмыками в XVIII веке.

Но вернемся в современность. Праздничных гуляний в честь 125-летия в поселке не ожидается, однако местным жителям все-таки готовят подарок. Им станет новое общественное пространство – экопарк с водяным каскадом. Его разобьют у подножия 600-метровой сопки Жыланды (Змеиная), которую можно назвать местной достопримечательностью. Ее склоны украшают две надписи, которые видно издалека, – «Ботақара» и «Бұқар жырау», а у подножия стоит восьмиметровый памятник знаменитому советнику хана Среднего жуза Абылая. Он создан из сверхпрочного бетона, тонированного под бронзу. Памятник создал карагандинский скульптор Бейбит Мустафин. Он считается визитной карточкой как Ботакары, так и Бухар-Жырауского района в целом.

Каскад фонтанов стал излюбленным местом отдыха ботакаринцев

Другая достопримечательность поселка – это каскад фонтанов, украшенный сосенками, деревянным мостиком и смотровой площадкой. Его построили 15 лет назад, но за это время люди стали считать его чуть ли не сакральным. Все из-за темного валуна, который установил здесь подрядчик. Он рассказывал и местным жителям, и приезжим журналистам о том, что этот камень – кусок найденного в степи метеорита. Он якобы «чувствует» настроение окружаю­щих: приобретает коричневый отлив, когда люди спокойны, синий – когда смеются и черный – когда сердятся. Так это или нет, мне узнать не удалось. Однако местные жители и туристы верят в силу камня: прикасаются к нему и загадывают желания.

Я прогулялась по поселку и пообщалась с ботакаринцами. Люди с теплотой рассказывают о своем поселке: мол, проблемы у нас есть, но и хорошего немало. Недавно привели в порядок старый памятник погибшим в Гражданскую войну и благо­устроили прилегающий к нему сквер: посадили молодые сосны, ели, тополя и заасфальтировали дорожки. Прогуливаясь здесь, я встретила любительницу погонять на скутере по имени Айгуль.

– У нас в поселке все хорошо! – улыбается девушка, придерживая шлем. – Все в зелени и дышится легко. Кто не верит, пусть приезжает к нам и сам все увидит!

Люди верят, что темный камень на каскаде фонтанов исполняет желания

И действительно, сюда приезжают гости из Караганды и Каркаралинска. Семейную пару туристов я встречаю в центре поселка: они делают селфи, сидя на подвесных качелях возле фонтана. Предлагаю им свои фотоуслуги, а они делятся со мной впечатлениями:

– Здесь так красиво! Мы не ожидали увидеть в поселке такой оригинальный фонтан! На нем можно сидеть, как на скамейке. А внутри, видите, уложена крупная белая галька. Очень оригинальное дизайнерское решение!

Возле церкви встречаю пенсионерку Софью Данильченко. Она в беседе со мной благодарит местные власти за асфальт возле домов, за новое здание библиотеки и за детскую площадку во дворе. На ней взрослые устраи­вают праздники в честь дней рождения своих детей.

– Мы все вместе накрываем большой шведский стол, – с воо­душевлением рассказывает активистка. – Кто пиццу приносит, кто – баурсаки, кто – напитки, кто – сладости. Все вместе веселимся и играем. Детям нужно движение и общение. Это отвлекает их от смартфонов. А вообще, мы бережем свою детскую площадку. Я лично слежу за тем, чтобы там все было в порядке.

Вода техническая и питьевая

По дороге в парк встречаю двух подруг, гуляющих с детьми. Интересуюсь у них жизнью в поселке. Дамы отвечают, что самая актуальная проблема для них – коммунальная. В летнее время, когда люди поливают свои огороды, из кранов перестает бежать питьевая вода. Если в частном секторе у многих есть скважины, то у жителей многоквартирных домов альтернативы нет.

– Это вечная проблема! Как приходит лето, у нас начинаются перебои с водой, – сетует одна из подруг. – Понимаете, у нас одна часть поселка находится в низине, а другая – на возвышенности. Поэтому до верхних улиц вода обычно не доходит. Люди, конечно, недовольны.

– А у меня нет центрального водопровода, – подхватывает другая ботакаринка. – До нас его так и не довели. Спасибо, хоть скважина своя есть! И насос работает.

Молодые деревья посадили в сквере возле памятника погибшим в Гражданскую войну

Замечаю, что вдоль поселковых дорог, на улицах и возле общественных зданий чисто. Коммунальщики добросовестно выполняют свою работу. А как обстоят дела с уборкой мусора в жилом секторе?

– Желательно, чтобы нам на улицах поставили контейнеры и пустили машину, которая будет их опустошать, – делится мнением со мной Наталья Ягуткина. – Я живу в частном секторе, и нам некуда девать бытовой мусор. Как выкручиваемся? Складываем мусор на огороде, а потом вызываем машину, чтобы все вывезти. А за воротами оставлять нельзя – за это сразу штрафуют!

Коммунальные чаяния народа я передаю акиму Ботакары. Он признает: водоснабжение – это самая больная тема. В ней есть два важных аспекта. Во-первых, в поселок не проведена техническая вода, поэтому на полив огородов тратится питьевая. Во-вторых, трубопроводы изношены и требуют­ реконструкции. Их ежегодно меняют – отдельными участками, но на полную модернизацию в местном бюджете денег нет.

– Какой я вижу выход? Надо наладить систему подачи технической воды для полива, – рассуждает аким поселка Аскар Отынчиев. – Водоемы у нас есть – с одной стороны находится озеро, с другой – река Нура. Мы этот вопрос подняли на встрече с руководством области, и оно нас поддержало. Теперь делаем проект строительства сетей технического водоснабжения и надеемся, что до конца года он будет готов.

Что касается «мусорного» вопроса, то аким считает его бесперспективным. Власти уже пытались его решить: установили контейнеры для ТБО и нашли услугодателя. Он свои обязанности выполнял, а люди платить не стали.

Но есть и хорошие новости. В поселке будут строить очистные сооружения и канализационные сети, чего здесь никогда не было. Правда, проект дорогой, он тянет на 4 млрд тенге. Поэтому решено воплощать его в жизнь постепенно, в течение нескольких лет.

– На первом этапе планируем провести канализацию в микрорайоне Жастар, – продолжает аким. – Там у нас расположены новые двухэтажные дома, в которых живут многодетные и малообеспеченные семьи. Сейчас они пользуются септиками, но нечис­тоты откачивают редко. Видимо, у людей не хватает денег на оплату услуг ассенизаторов. Поэтому там канализация очень нужна.

Жизнь после ЧП

Сейчас в Ботакаре живут более 6 тыс. человек, и поселок растет. За счет бюджета строят дома, квартиры в которых выдают детям-сиротам, людям с инвалидностью, малообеспеченным, многодетным семьям, а также молодым медикам и учителям, которые приезжают работать по программе «С дипломом – в село!». Сейчас в очереди на госжилье стоят около тысячи человек. Практически все они хотят поселиться в Ботакаре. Почему? Потому что жилье здесь благоустроенное – с центральным отоплением. Тогда как дома в других селах Бухар-Жырауского района с печками на угле. Газ до сельчан еще не дошел.

Статуя домбриста украшает одну из центральных улиц Ботакары

Кстати, о газе. Он стал причиной трагедии, которая потрясла Ботакару два с половиной года назад. Тогда, январской ночью, в 12-квартирном доме взорвался газовый баллон. Его с мороза принесли рабочие, которые делали ремонт на втором этаже. Взрывной волной разрушило крышу, стены и окна. Пожара, к счастью, не было. Под завалами оказались семь человек. Спасатели их вызволили, но медикам не удалось спасти семейную пару из квартиры на первом этаже. От сильных ожогов погиб и тот самый рабочий.

После ЧП жильцов расселили. Бюрократических проволочек с этим не возникло, поскольку пострадавший от взрыва дом коммунальный. Надо сказать, он до сих пор стоит полуразрушенный. Пока шло следствие, его нельзя было ни разбирать, ни ремонтировать.

– У нас есть заключение о том, что дом восстановлению не подлежит. Он аварийный. Его надо демонтировать, – констатирует аким Аскар Отынчиев. – Думаю, до конца года мы его снесем, а потом ничего строить не будем. Отдадим освободившуюся территорию под производственный комплекс. Тем более у нас уже есть предприниматель, который взял кредит по программе «Ауыл аманаты» и будет развивать свой бизнес.

В Ботакаре в основном развивается малый бизнес: работают магазины, заведения общепита, бани, салоны красоты и АЗС. В советское время здесь действовало мясокостное производство, выпускавшее белково-минеральные добавки для корма сельскохозяйственных животных. В 2010 году в поселке построили завод стальных панельных радиаторов. В него вложили 6,6 млн долларов и создали 50 рабочих мест. Однако спустя несколько лет предприятие закрылось из-за девальвации национальной валюты и проблем со сбытом продукции. Сейчас поселок в ожидании: скоро здесь заработает цех по производству комбикормов.

Если говорить о социальной инфраструктуре, то в Ботакаре с ней все в порядке. За последние 10 лет построили новую школу с казахским языком обучения, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс. Благодаря программе «Ауыл – ел бесігі» в поселке заасфальтировали дороги. А теперь люди просят построить крытый бассейн.

– Вся проектная документация по бассейну у нас давно готова, – говорит аким Ботакары. – Мы уже три раза подавали ее на финансирование по программе «Ауыл – ел бесігі». Но пока на республиканском уровне нас не поддерживают. Видимо, есть более важные проекты.

А пока юные и взрослые ботакаринцы спасаются от жары в прохладной воде Нуры, что протекает в пешей доступности. Нынешним летом здесь обустроили коммунальный пляж: установили навесы, лежаки, раздевалки, биотуалеты и спасательную вышку. Вход бесплатный. Отдыхающих просят только об одном: не оставлять мусор на пляже.

Отмечу, что в Ботакаре есть местное самоуправление. Люди, состоящие в этом сообществе, неравнодушны ко всему, что происходит в их поселке. Они и советом, и делом помогают акиму решать проблемы местного значения.