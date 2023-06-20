Спасатели нашли двоих мужчин в ущелье Кимасар

Последний раз туристы выходили на связь в воскресенье в 12:30.

Фото: Kazpravda.kz

В дежурное отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС поступил звонок. Женщина сообщила, что 18 июня супруг ушел с другом в горы в сторону пика Фурманова и не вернулся домой, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

По словам заявительницы, последний раз туристы выходили на связь в воскресенье в 12:30.

19 июня в 18.30 семь спасателей, в том числе кинологический расчет Республиканского оперативно-спасательного отряда выехали на поиски туристов.

«Поиски начали с подъема в сторону пика Фурманова. В 20:50 пропавших обнаружили в ущелье Кимасар и спустили вниз. В медицинской помощи никто не нуждался», – рассказали в МЧС.