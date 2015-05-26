Вернули популярность

Юрий ЛИ, Кызылорда
Илья Ильин в благодарность землякам за поддержку в его стремительном восхождении к вершинам спортивного мастерства одним из первых в 2008 году построил в областном центре крупную спортплощадку, пожертвовав из своих олимпийских премиальных 8 млн тенге. Расположенная в многонаселенном южном районе города, она быстро завоевала популярность, став настоящим центром притяжения школьников и молодежи. Здесь разворачивались футбольные и бас­кетбольные баталии, дворовые турниры по волейболу и настольному теннису, облюбовали знатное место любители состязаний на перекладине и брусьях.
Однако годы активной эксплуатации не пощадили все это великолепие. И в минувшем году на помощь горожанам по просьбе исполнительных органов решило прийти АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз». В рамках своей программы социальной ответственности бизнеса компания выделила на ремонтные работы и обустройство 30 млн тенге. Благодаря спонсору именная спортплощадка чемпиона вернула себе былую притягательность. На участке площадью 3 710,8 кв. м обновились игровые поля для мини-футбола и других видов, появились новые зоны стритбола и шахмат, детская игровая и тренажерная площадки. Позаботились строители и об ограждении, скамейках и освещении.
На днях все работы были завершены, и состоялось торжественное открытие с участием акима области Крымбека Кушербаева и легендарного кызылординского тяжелоатлета. Тепло поздравив горожан с успешной реконструкцией популярного спортивного объекта, К. Кушербаев поблагодарил нефтяную компанию за отличную работу. Напомнил он и о работе местных властей по улучшению спортивной инфраструктуры региона.
– Жители области проявляют большой интерес к занятиям спортом, поэтому таких спортивных объектов должно быть как можно больше. В текущем году в Кызылорде будут сданы в эксплуатацию центр бокса и ипподром, в селе имени Наги Ильясова Сырдарьинского района – стадион и спорткомплекс, а в Казалинском и Жанакорганском районах – физкультурно-оздоровительные комплексы. Кроме того, в городе будут построены тяжелоатлетический спорт­комплекс имени И. Ильина и закрытый футбольный манеж на 3 тысячи мест, – отметил глава региона.
Поздравил собравшихся и Илья Ильин. Он высоко оценил работу строителей и старания руководства области в развитии спорта и призвал кызылординцев больше времени уделять физкультуре и спорту, отметив, что это самый лучший путь к здоровью и хорошему настроению. Пообещал своим землякам чемпион и новые спортивные свершения, выразив признательность за поддержку, которая помогает ему добиваться высоких достижений на помосте.
А завершилось торжество вручением И. Ильину удостоверения заслуженного тренера РК и зрелищным футбольным матчем воспитанников детско-юношеской школы олимпийского резерва на поле с новеньким искусственным газоном.

