Вертолеты привлекли к тушению пожара под Астаной

Фото пресс-службы МЧС РК

Пожарные подразделения ДЧС Астаны продолжают работать над тушением возгорания сухостоя. На место прибыл министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.

По данным министерства, в тушении задействовано 158 человек личного состава и 33 единицы техники ДЧС Астаны, а также техника акимата города и ТОО "Астана Орманы".

Также для тушения пожара привлечены два вертолёта МИ-17 Министерства обороны.

Создан штаб пожаротушения, отметили в МЧС.

Напомним, сегодня, 19 июня, в 09:12 подразделения ДЧС Астаны выехали на сообщение о горении сухостоя между шоссе Коргалжын и объездной трассой в сторону Косшы.

К обеду количество огнеборцев увеличили до 140.

Ближе к вечеру премьер-министр Алихан Смаилов поручил министру по ЧС усилить группировку сил и спецтехники, а также принять дополнительные меры по ликвидации огня.