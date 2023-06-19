Пожар близ Астаны: премьер поручил усилить группировку сил и спецтехники

Отмечается, что тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, болотистой землей, а также отсутствием подъездных путей.

Фото: Kazpravda.kz

Премьер-министр РК Алихан Смаилов заслушал информацию министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова о принимаемых мерах по тушению возгорания сухостоя возле Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

По словам главы МЧС, в районе озера Талдыколь на солончаковой местности горит камыш и сухостой на предварительной площади 15 га. В ликвидации задействованы 158 человек и 33 единицы техники.

Отмечается, что тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, болотистой землей, а также отсутствием подъездных путей.

Алихан Смаилов поручил министру по ЧС усилить группировку сил и спецтехники, а также принять дополнительные меры по ликвидации огня.

Напомним, сегодня, 19 июня, в 09:12 подразделения ДЧС Астаны выехали на сообщение о горении сухостоя между шоссе Коргалжын и объездной трассой в сторону Косшы.

К обеду количество огнеборцев увеличили до 140.