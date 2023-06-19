Сухостой горит под Астаной: количество огнеборцев увеличили до 140

На левобережье Астаны продолжается тушение природного пожара, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям столицы.

Фото: Kazpravda.kz

К этому часу в тушении пожара задействовано 140 человек личного состава и 21 единица техники ДЧС Астаны, 8 поливомоечных машин акимата и 10 единиц техники ТОО "Астана Орманы".

"На данный момент предварительная площадь пожара составяет 15 га. Тушение осложняется сильным порывистым ветром, болотистой землей, а также отсутствием подъездных путей", – сообщили в ДЧС.

Напомним, сегодня, 19 июня, в 09:12 подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что горит сухостой между шоссе Коргалжын и объездной трассой в сторону Косшы.

На видеокадрах столичного паблика видны клубы густого дыма, поднимающегося в небо.