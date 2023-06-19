Загоревшийся сухостой тушат в Астане

t.me/astanovka98/8799

В Астане горит сухостой. Столичные огнеборцы тушат пожар, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

19 июня в 09:12 подразделения ДЧС Астаны выехали на сообщение о горении сухостоя между шоссе Коргалжын и объездной трассой в сторону города Косшы.

"На данный момент 22 пожарных, используя 5 единиц техники и поливомоечную машину акимата города, ликвидируют возгорание", – рассказали в департаменте.