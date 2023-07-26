Вертолеты привлекли к тушению пожара в Кемере

Происшествия, Чрезвычайные ситуации, В мире
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К тушению лесного пожара в горах в турецком Кемере привлекли вертолеты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

фото: kazpravda.kz

Пожарные вертолеты ночью продолжают тушить огонь, охвативший горные леса в турецком Кемере, недалеко от зоны туристических отелей.

Вертолеты забирают воду для тушения в море, неподалеку от гостиничных пляжей, и сбрасывают ее на очаги лесных пожаров в близлежащих горах. Ранее в том же районе работали российские самолеты-амфибии Бе-200, которые участвуют в борьбе с лесными пожарами.

В отелях в окрестностях Кемера появился запах гари. Но при этом среди туристов паники нет, обстановка спокойная, дороги в сам город Кемер, а также в Анталию открыты. Периодически пропадает Wi-Fi, но мобильный интернет работает.

Во вторник министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы заявил, что лесной пожар в Кемере будут тушить ночью с вертолетов, хотя огонь сейчас и не угрожает людям. Площадь лесного пожара в турецком Кемере превысила 180 гектаров, заявил ранее мэр Антальи Мухиттин Бёджек.

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