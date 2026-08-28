Казахстан занял первое место на соревнованиях по многоборью среди кинологов СНГ

Закон и Порядок

В состязаниях участвовали четыре команды: Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Казахстан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках заседания Комитета глав правоохранительных подразделений государств – участников СНГ проведены XIV соревнования по многоборью среди кинологических подразделений Содружества. Площадкой выступил Кинологический центр Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает Kazpravda.kz 

Мероприятие реализовано в рамках нарратива Главы государства «Закон и Порядок» и приурочено к 25-летию Центра, отметили в АФМ.

Программа соревнований включала комплекс практических испытаний, направленных на оценку уровня профессиональной подготовки кинологов и рабочих качеств служебно-розыскных собак. Участники продемонстрировали слаженность работы расчетов в различных условиях.

По итогам командного зачета:
I место — команда Республики Казахстан (632 балла);
II место — команда Республики Беларусь (599 баллов);
III место — команда Российской Федерации (543 балла).

Как отметили в АФМ, для сборной Агентства это вторая победа подряд. Годом ранее соревнования принимала Кыргызская Республика, где казахстанские кинологи также поднялись на высшую ступень общекомандного зачета. 

Соревнования стали площадкой для обмена профессиональным опытом и укрепления международного сотрудничества правоохранительных органов государств Содружества, добавили в агентстве.

#соревнования #СНГ #команды #кинологи

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