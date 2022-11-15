Видео с похищением девушки заинтересовалась полиция Шымкента

В Департаменте полиции города Шымкента отреагировали на видео, где неизвестные насильно сажают девушку в автомобиль и увозят в неизвестном направлении, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Ролик распространился в социальных сетях. Им заинтересовались сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Шымкента.

Героями видео оказались жители Туркестанской области.

«При опросе выявлено, что житель Туркестанской области для женитьбы похитил ранее знакомую студентку одного из учебных заведений Шымкента.

Гражданка указала, что отказалась от замужества и по поводу произошедшего ни к кому никаких претензий не имеет», – прокомментировали публикацию в ДП мегаполиса.

Тем не менее полиция начала досудебное расследование по уголовной статье «Похищение человека».

Дело находится на особом контроле руководства Департамента полиции и городской прокуратуры, добавила официальный представитель ДП Шымкента Салтанат Каракозова.