Фото: polisia.kz
Происшествия , Видеогалерея

Видео с похищением девушки заинтересовалась полиция Шымкента

Елисеева Екатерина
корреспондент

В Департаменте полиции города Шымкента отреагировали на видео, где неизвестные насильно сажают девушку в автомобиль и увозят в неизвестном направлении, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Ролик распространился в социальных сетях. Им заинтересовались сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Шымкента.

Героями видео оказались жители Туркестанской области.

«При опросе выявлено, что житель Туркестанской области для женитьбы похитил ранее знакомую студентку одного из учебных заведений Шымкента.

Гражданка указала, что отказалась от замужества и по поводу произошедшего ни к кому никаких претензий не имеет», – прокомментировали публикацию в ДП мегаполиса.

Тем не менее полиция начала досудебное расследование по уголовной статье «Похищение человека».

Дело находится на особом контроле руководства Департамента полиции и городской прокуратуры, добавила официальный представитель ДП Шымкента Салтанат Каракозова.

 

Популярное

Все
Владельцы маркетплейсов обогащаются с помощью «грандиозных скидок»
​​​​​​​На страже прав и свобод
Этот случай – урок для любителей заработать себе имидж «интернет-борца за справедливость»
Каким бы ни был технологичным и просвещенным современный мир, без земли человек – ничто
Национальная валюта Казахстана отмечает очередной день рождения
К чему ведет нерациональное использование земель, в интервью «Казахстанской правде» рассказала председатель правления Казахского НИИ почвоведения и агрохимии им. У. Успанова Раушан Рамазанова
Почувствовали ли жители Карагандинской области, что республиканские трассы стали комфортнее и безопаснее?
О пособиях, пенсии, ПМСП
Политическую культуру надо культивировать
Практическая реализация конституционной реформы
Осторожность решает многое
Лакросс-гол от Петухова
Жадность или бедность?
​​​​​​​Чем больше наблюдателей, тем лучше
​​​​​​​Музыку и милосердие не отменить
Оклеветанный, но не сломленный
Как наркоторговцы находят новые жертвы и чем опасны синтетические наркотики?
Компенсации по депозитам: казахстанцы не торопятся подавать заявки
​​​​​​​Ворота в крепость
Удачной охоты!
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Казахстан подписал Соглашение о реализации проектов по производству "зеленого" водорода
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Президент выразил соболезнования родным и близким Копена Амирбека
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Беременная женщина выбросилась с 8-го этажа в Алматы
"Не хотели хайповать" – Кажыкен ответил, почему не приехал на место ЧП в Шахтинске
Пакистан заинтересован сотрудничать с Казахстаном в нефтегазовой сфере
Завершено расследование по делу директора "Астана-Зеленстрой"
Стали известны новые данные о пострадавших в ДТП с автобусами в Алматы
Из Казахстана планируют открыть регулярные рейсы в Пакистан
Турсынбекова рассказала, как планирует бороться с бытовым насилием
Взрыв газа в кафе в Курчатове: пострадал один человек
Смертельное ДТП: фура протаранила грузовик на трассе Алматы - Оскемен
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области

Читайте также

Происшествия , Общество
Педофил через соцсети выкупал у детей их обнаженные фото
Происшествия
Автомобиль влетел в бургерную с людьми в Туркестанской обла…
Происшествия
Помочь обрести статус инвалида обещала всем желающим безраб…
Президент , Видеогалерея
Касым-Жомарт Токаев прилетел в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]