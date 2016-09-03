​Видный юрист и опытный организатор

С Еркином Онгарбаевым мне довелось познакомиться в начале 2000-х годов, когда он работал советником председателя Мажилиса Парламента РК, в то время я был занят эксперт­но-законодательной работой. Первое впечатление было приятным: Еркин Ануарович обстоятельно и компетентно отвечал на все мои вопросы, был обходительным, вежливым. С ним легко работалось в Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева, где он был деканом юридического факультета, проректором этого вуза, председателем совета по защите диссертаций в 2013–2015 годах. С ним можно было решать самые трудные проблемы. Тактичность не означает, что он потакает всем в их суждениях: он может высказывать свою, отличную от других, точку зрения, но в интеллигентной форме, логично выстраивая свои аргументы.

Высокий профессионализм нашего юбиляра закладывался в одном из престижных высших юридических учебных заведений общесоюзного ранга – Карагандинской высшей школе милиции, которая находилась в составе Министерства внутренних дел СССР, ее он успешно окончил в 1984 году. Еркин Ануарович прошел все ступени служебного роста: был секретарем комитета комсомола, преподавателем, старшим преподавателем, доцентом, начальником отдела. Набравшись практического управленческого опыта, он занимал солидные должности, на которых всегда добивался больших успехов: заместитель начальника Карагандинской высшей школы МВД РК по научной работе, начальник управления учебных заведений КНБ РК, советник председателя Мажилиса Парламента РК, проректор по учебной и учебно-методической работе, первый проректор, вице-президент по академическим вопросам Казахского гуманитарно-юридического университета, ректор университета «Астана», декан юридического факультета, проректор по учебной работе Евразийского национального университета им. Л. Гумилева.

Он умеет найти в каждом своем сотруднике что-то интерес­ное и публично отметить это, всегда искренне и с уважением. За это сотрудники стремятся с душой выполнять все его задания. В этом и состоит, по моему убеждению, секрет его управленческого и в целом жизненного успеха. Отмечу, что в 2007–2010 годы он был председателем Комитета науки Министерства образования и науки РК, управляющим директором – членом правления АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат». Как ученый и руководитель Еркин Ануарович сумел внести свежую струю в дело организации научной деятельности. Это позволяет нам считать его одним из успешных и видных государственных деятелей нашей страны. Об этом свидетельствуют его государственные награды: орден «Құрмет» и другие.

Еркин Онгарбаев – заслуженный деятель науки. В среде научной элиты он характеризуется как замечательный ученый-криминолог в масштабе страны и за ее пределами. Это видно по его монографиям, книгам: «Теоретические основы классификации преступлений в уголовном законе», «Уголовно-правовое значение классификации значений в Общей части уголовного права», «Понятие преступления по уголовному праву Республики Казахстан», «Словарь основных понятий и терминов общей части уголовного права», кроме этого, он имеет более 100 опубликованных научных работ.

Разносторонние грани его научного таланта шлифовались не только в российских научных учреждениях, он стажировался и проходил повышение квалификации в ведущих научных и образовательных центрах мира – в Калифорнийском университете в Беркли, Лондонской школе экономики и политических исследований, Сингапурском университете менеджмента и других.

Достижение Еркином Ануаровичем научных вершин проявляется в его выступлениях на международных научных форумах. С интересом воспринимаются его ежегодные док­лады на международной конференции, посвященной Дню Конституции, организуемой Конституционным советом РК в Астане. В 2009 году в качестве председателя Комитета науки Министерства образования и науки он выступил с докладом на форуме, проведенном ЮНЕСКО в Париже, с участием более 100 министров науки. В последние годы он принимал участие в международных конференциях – в Пекине, в Седьмой сессии Международного форума по проблемам преступности и уголовного права в эпоху глобализации, а также в Москве по теме «Законность в Российской Федерации: вызовы эпохи (Сухаревские чтения)».

Еркин Онгарбаев ведет большую научно-организационную работу. В качестве члена Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, члена научно-консультативного совета при Верховном суде РК, председателя Диссертационного совета по защите докторских диссертаций по присуждению степени доктора философии (PhD) он активно участвует в разработке научно-прикладных проб­лем, неустанно заботится о научном росте молодежи страны, подготовил трех докторов, 17 кандидатов, докторов PhD и магистров юридических наук. Первый проректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК, старший советник юстиции, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель Республики Казахстан, почетный член Национальной академии наук РК Еркин Онгарбаев продолжает заниматься своей любимой работой. Нашему юбиляру – 55 лет. Пожелаем ему дальнейших успехов в организаторской, научной, преподавательской деятельности на благо казахстанской юриспруденции!