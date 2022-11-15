Владельцы маркетплейсов обогащаются с помощью «грандиозных скидок»

Миллионы людей по всему миру ежегодно ждут 11 ноября, чтобы приобрести со скидкой ходовую вещь или закупиться впрок. Традиционно почти все маркетплейсы в этот день объявляют о грандиозных скидках, вкладываются в рекламу, что привлекает любителей дармовщины.

Ежегодная традиция

За неделю до знаменательной даты одна моя хорошая знакомая за чашкой кофе призналась, что отложила деньги на покупку на AliExpress роскошного платья для Нового года. Она, как «разумная и рациональная домохозяйка», решила сэко­номить и приобрести требуемую вещь в день дешевой распродажи.

– Олеся, а ты уверена, что покупать товары на распродаже в Интернете дешевле, чем в обычные дни? Насколько мне известно, скидки на маркетплейсах достигают 70%, и для предпринимателя это все равно, что подарить тебе платье. А ведь бизнесмены умеют считать. Они тратятся на хранение своего товара на складах, его доставку, платят определенный процент самой торговой интернет-платформе. А если учитывать, что в периоды распродаж предприниматели платят еще и за рекламу, то честность затеи вызывает большие сомнения, – подпортила я своим занудством настроение перед предстоящим шопингом.

Олесе мои рассуждения показались недостаточно убедительными. Она настаи­вала на том, что это «ежегодная традиция», и если бы в ней таился обман, вряд ли целая куча людей делала бы покупки именно в этот день. Я же, будучи не до конца уверенной в своих предположениях, предпочла узнать всю систему работы скидок изнутри.

Немного истории

Откуда вообще взялась идея устраивать распродажи 11 нояб­ря? Это первый вопрос, которым я задалась, пытаясь отыскать информацию о «серых схемах» маркетплейсов. Выяснилось, что прародителем грандиозных распродаж является китайская компания Alibaba Group.

11 ноября в КНР отмечается День холостяков. А учитывая, что мужчин в Китае куда больше чем женщин, именно этот день и стал одним из самых популярных в стране.

У него есть и другое название: «Праздник одиноких сердец». Сейчас к распродажам 11 ноября присоединились маркетплейсы по всему миру, но еще несколько лет назад казахстанцы ассоциировали данную дату с распродажей на AliExpress (остальные китайские маркетплейсы не так сильно популярны в нашей рес­публике. – Прим. Авт.).

Подготовка к грандиозной распродаже начинается за несколько недель до запланированной даты. Яркие баннеры, реклама в социальных сетях, по телевизору, заманчивые предложения, скидки до 90%... Остаться равнодушным, кажется, просто невозможно. Очень «радужным» выглядит и сочетание цифр 11.11.

Любой товар с надписью «распродажа» действительно кажется гораздо дешевле своей прежней стоимости на указанный процент скидки. По крайней мере, если пересчитать зачеркнутую цену и предлагаемую. Однако вестись на подобные уловки не стоит, и я объясню, почему.

«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной...»

Начнем, пожалуй, с того самого вожделенного платья, которое моя подруга хотела купить с «хорошей скидкой». Товар позиционировался как элитный и за день до распродажи стоил 214 долларов. В день же грандиозных скидок его цена снизилась до 176 долларов. Казалось бы, никакого обмана. Экономия в 38 долларов – вполне себе аргумент, но...

В современном мире благодаря развитию технологий, для того, чтобы узнать, насколько реальна та или иная скидка, нет необходимости каждый день следить за товаром на протяжении нескольких месяцев, за тебя это делают специальные программы. И благодаря одной из таких программ я узнала, что продавец за последний месяц на свой товар дважды поднимал цену.

Первый раз 8 ноября (до 208 долларов), а второй – 10 ноября (до 214 долларов). В сентябре, октябре и в день распродажи это платье продавалось за 176 +долларов, без учета доставки. Таким образом, мои предположения оказались верны: скидка оказалась мнимой.

Но чтобы из этого частного случая вывести правило, потребовались и другие примеры. Следующей позицией для проверки стали детские платья. Не секрет, что женщины много тратятся именно на такие вещи. Выбираю случайного продавца, рекламирующего свой товар на распродажах. Тот уверяет, что милые платьица для девочек «только сегодня» можно приобрести с неслыханной скидкой в 60%. Всего-навсего за девять долларов!

Пробиваем товар в специальной программе и узнаем, что еще 7 ноября эти же платьица можно было купить за… семь долларов. Таким образом, скидка не только не составляла 60%, но продавец, наоборот, накинул на свой товар 30% прибыли.

Аналогичным образом я проверила и цены на бытовую технику. Существует мнение, что в дни распродаж покупать выгодно именно ее. Якобы в мелких товарах скидка не заметна, а вот что-то крупное типа пылесоса, телефона и прочего лучше приобретать именно в «знаменательный день» 11 ноября.

В качестве примера выбрала дистиллятор воды. Техника модная и недешевая. Продавец уверял, что в период распродажи отдает аппарат со скидкой в 45%, всего за 80 долларов. Однако, изучив статистику стоимости за последние месяцы, удалось выяснить, что еще буквально 6 ноября цена на дистиллятор составляла… 67 долларов.

Не все так просто...

О подобных сайтах, способных разоблачить обманщиков, безусловно, известно не только продвинутым покупателям, но и продавцам. Поэтому множество товаров сложно проанализировать. Если информация на сервисе не найдена, это своего рода тоже повод задуматься о том, что продавцу было что скрывать.

Я ни в коем случае не утверждаю, что обманывают абсолютно все. Однако уточнить стоит.

Подводя итоги, хотелось бы предложить уважаемым читателям несколько вариантов как обезопасить себя от мошенников. Итак. Прежде чем доверять красивым рекламным лозунгам:

• Убедитесь в реальности скидки. Для этого достаточно установить специальный сервис, отслеживающий динамику цен за последние несколько месяцев (AliPrice, LetyShops).

• Сравнивайте цены. У разных продавцов скидки на один и тот же товар могут существенно отличаться.

• Обязательно читайте отзывы. Обращайте внимание на их адекватность: продавцы из Китая любят заниматься накруткой. А еще прочтите дополнения к отзывам – там скрываются детали эксплуатации: лампа сгорела через месяц, а кофта растянулась после стирки...

• Наконец, используйте купоны и кешбэк. Чтобы сэкономить еще больше – собирайте купоны от AliExpress, они могут быть разного номинала, и обеспечат вам скидку.