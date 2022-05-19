Внезапно ворвавшийся спецназ переполошил посетителей кафе в Алматы (видео)

260 тысяч долларов вымогал у предпринимателя 41-летний мужчина в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Бизнесмен обратился с заявлением в полицию. По его словам, малознакомый мужчина в счет вымышленных долгов вымогал у него 260 тысяч долларов и грозился физической расправой.

«Данный факт был подтвержден в ходе проведения оперативных и специальных мероприятий. Гражданин Н. 1981 года рождения угрожая физическим насилием, требовал у предпринимателя крупную сумму денег.

Подозреваемого задержали с поличным в результате спецоперации с участием полицейского спецназа. Денежные средства изъяты в ходе санкционированного обыска и приобщены к материалам уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 194 УК РК. Подозреваемый взят под стражу», – рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Берик Абильбеков.

Спецоперацию полицейские провели накануне в половине десятого вечера в одном из кафе, расположенных по проспекту Аль-Фараби.

Установлено, что подозреваемый проживает неподалеку, поэтому «встречу» назначил в удобном для себя месте. Он дал признательные показания.