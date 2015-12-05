​Воительницы – голов «рубительницы»

«Я напою тебя кровью!»



Легенда об амазонках подтверж­дена археологически. При раскопках скифских курганов нередко находят захоронения женщин с доспехами и боевым оружием. Но если искать реальное воплощение царицы амазонок, то, нет сомнений, что ею могла быть только предводительница массагетов Томирис. Имя ее стало легендарным после войны с Персией. Точнее, с Великой Персией, как именуют это государство иранские историки.

Во главе Персии тогда стоял царь Кир. Его держава расширялась, персы покоряли одно племя за другим. Вскоре царя заинтересовали земли по обе стороны Каспия, где кочевали свободные племена. К тому же он был наслышан о красоте и уме массагетской царицы. Недолго думая, он отправил к ней послов с подарками и… предложением стать женой. Ответ царицы до сих пор остается классическим образцом миролюбия и красноречия: «Остановись, пока не поздно, царствуй там, где царствуешь, называй себя царем царей, царем мира, но не вздумай воевать с нами. Клянусь священным мечом духа войны, я напою тебя кровью, хоть ты и ненасытен». Получив ответ, Кир был взбешен. И решил доказать «этим кочевникам», что перед натиском его великой армии степное войско падет.

Но уже первый бой завершился победой саков, которых возглавил сын Томирис – Спаргапис. Персы в ответ пошли на хитрость. По сакским обычаям, победа всегда отмечалась обильным пиром, и, воспользовавшись этим, персы подкинули ночью сакским войскам крепкое вино, которое и сделало свое черное дело. Кир захватил в плен часть саков и Спаргаписа. Узнав о смерти единственного сына, Томирис призвала к оружию не только массагетов, но и своих союзников из других скифских племен.

Бой между армиями Кира и Томирис Геродот назвал «самым жестоким и кровавым». Убитые устилали землю, стрелы сталкивались в воздухе. Но в тот момент, когда, казалось, силы скифов дрогнули, Томирис бросила в бой свой главный резерв – семитысячный отряд конных массагеток. Удар степных амазонок был для персов настоящим потрясением. Исход поединка был предрешен.

История умалчивает, сама ли Томирис снесла голову царю персов Киру, или это сделал кто-то из ее воинов, вернее, воительниц. Доподлинно известно, что отрубленную голову персидского царя Томирис бросила в кожаный мешок, наполненный кровью, со словами: «Ты жаждал крови, царь персов? Пей досыта!»

А, может, это безбородые мужчины?

В легендах о воительницах обыч­но говорится, что они были великаншами, убивали младенцев мужского пола при рождении и часто отрезали одну грудь, чтобы лучше владеть луком и стрелой. Однако и по сей день немало тех, у кого легенды о воинах-амазонках вызывают сомнение. А на самом деле?

Современная археология постепенно соглашается с тем, что амазонки существовали. Причем есть и такие высказывания ученых, которые утверждают, что «женщины-воины» на самом деле безбородые женоподобные мужчины, которых с насмешкой называли женщинами. Звучит не так уж неправдоподобно. Бородатый воин с огромными трицепсами вполне мог уничижительно отзываться о гладко выбритом мужчине с тонкими «женскими» костями. Ничего удивительного!

И тем не менее раскопки скифских захоронений в 90-е годы показали, что среди воинов были мужчины и женщины. Кроме того, женщины-воины имели не меньше татуировок и боевых ранений, чем их коллеги-мужчины. Их даже хоронили в броне и с оружием. А исследования традиций воспитания показывают, что эти особы не убивали своих сыновей при рождении. Маловероятно, что амазонки могли размножаться бесполым способом. Считается, что мальчиков они отправляли домой на попечение отцам или соседних племен, в знак доброй воли. Воительницы были сосредоточены на более важной задаче – уничтожении врагов.

Примирительница

В казахской мифологии есть еще одна героическая женщина – Зарина.

Эта история произошла в годы правления царя Мидии Астибара. Шла кровопролитная война между саками и мидянами. В ту пору царицей саков была бесстрашная красавица Зарина. Однажды, известив мужа – сакского военачальника Мермера, она отправилась на охоту с отрядом девушек. Это были в основном 13-летние «барышни», владеющие саблей, умеющие стрелять из лука и метать копья. Кстати, они не выходили замуж до тех пор, пока не проявят себя в бою и не убьют врага.

Охота захватила. И Зарина, оторвавшись от «подруг», помчалась догонять жертву. В пылу погони девушки из охраны не обратили на это внимания. Неожиданно конь Зарины повернул назад, стрелой взлетев на вершину холма. У подножия горы она увидела воинов-чужестранцев. Что же делать?

Незнакомцы между тем, увидев сверкающий шлем, подумали, что это сак и бросились в погоню. Зарина понеслась прочь, но преследователь нагнал ее. Зная, что на скаку стреле не пробить панцирь, он решил ударить в бок конем. Зарина упала, слетел с головы и шлем. Увидев, что перед ним женщина, преследователь отбросил меч. Это был принц Мидии Стриангей. Красота Зарины покорила сердце юноши. Любовь сотворила чудо. На смену вражде и ненависти пришли мир и согласие.

Социальные «платья»

Вы думаете, что всякие там амазонки и прочие фурии или нимфы – «явления» давно минувших дней? Отнюдь! Разве мало среди наших современниц Афродит? Богиня любви и красоты – не просто красива, а делает прекрасным все, к чему прикасается. До Афродиты, конечно, нужно дорасти. А кто сказал, что это невозможно? А разве мало среди нас Артемид? Да, у богини охоты не было мужа, детей, а отношения с мужчинами складывались весьма печально. Ну и что? Вон среди нас сколько бизнесвумен! Живут и не печалятся!

Прекрасно быть Афродитой! А не лучше ли примерить платье Афины? По мифологии, богиня мудрости родилась из головы Зевса. И потому Афине низкая самооценка уж никак не грозит. Она очень четко и правильно оценивает все: себя, достоинства и недостатки, да и на внимании мужчин не зацикливается.

Лично меня очень огорчает, что мы мало знаем о Гестии. Об Афине и Афродите ого-го сколько написано, а о Гестии? А ведь она – богиня домашнего очага и уюта. Не зря мудрые греки говорили, что народ, потерявший свою Гестию, теряет себя. Богиня огня согревает дом. И не только пресловутыми поленьями, но и теплом своей души. Может, поэтому у нее и нет страха перед миром. Ей мир с его суетой не интересен. У нее есть дела поважнее!

И уж чему от души можно порадоваться, так это тому, что среди нас нет женщин-гладиаторов, которые в Древнем Риме сражались друг с другом и с дикими зверями. Причем так, что у мужчин кровь в жилах стыла. Можно еще рассказать о женщинах-ниндзя и самураях, но лучше не нагонять страха. А вспомнить, например, царицу Клеопатру, которая правила Египтом 21 год. Своим искусством очаровывать людей она владела в совершенстве. Она завое­вала любовь двух великих людей своего времени – Юлия Цезаря и Марка Антония. По сведениям историков, правительница Египта обладала красотой, обаянием, умом и выразительной речью, но всегда оставалась рабыней своих желаний. Угадывая наперед все излюбленные ходы мужчин, Клеопатра знала, что именно им нужно. С Цезарем она была умной и скромной, а с Марком Антонием – пылкой и страстной.

А Жанна д’Арк? Разве она не достойна восхищения? Возглавив французские войска в Столетней войне, Жанна попала в плен к бургундцам, а после была передана англичанам и сожжена на костре по обвинению в колдовстве. Однако через 500 лет ее реабилитировали и причислили к лику святых. В наши дни почти в каждой католической церкви есть статуя Жанны д’Арк в мужском костюме и с мечом в руках. Она действительно пример бесстрашия, силы и отваги, которые таятся в каждой женщине, хрупкой и нежной только с виду.

Домалак-ана

Хрупкого телосложения была и Домалак-ана, легендарная казахская женщина, обладавшая даром ясновидения. Прозвище свое она получила из-за низкого роста, однако это ей совсем не мешало и не смущало окружающих. Дар пророчества у Домалак-ана проявился очень рано. Одна из легенд гласит, что на пастбище ее мужа, богача Байдибека, паслись тысячи скакунов. Он отправлял караваны в разные части света. И однажды у Байдибека украли почти всех лошадей. Он устроил погоню, но безрезультатно. Домалак-ана пыталась успокоить мужа и просила не преследовать воров. «Через шесть дней табун вернется», – сказала она. Муж не послушал. Догнал лиходеев, вступил с ними в бой и потерпел поражение. Погибли и его воины, и шестеро сыновей от первой жены. А табун, действительно, вернулся домой через шесть дней…

Как гласит предание, Домалак-ана похоронили в устье реки Кос Боген. Перед смертью она наказала близким: «Не трудитесь хоронить меня возле моего мужа Байдибека. Погрузите мое тело на белого верблюда и идите вслед за ним. Похороните там, где он опустится на колени». Так родственники и поступили. Над ее могилой воздвигнут мавзолей с куполом, который сияет среди голубых гор. Тропинка к нему не зарастает до сих пор. К провидице идут за советом. Спешат поблагодарить и проявить почтение.

Шерше ля фам

За каждым великим мужчиной стоит женщина, которая его вдохновляла. Наполеон Бонапарт говорил: «Жозефина – талисман, подаренный мне Фортуной, только ей одной я обязан своим величайшим возвышением». История доказывает: несмотря на неравные права слабого пола в прошлые времена, женщины могли управлять государством, заключать верные союзы и даже разрабатывать стратегии. Оглядываясь назад, мы видим разные судьбы, но каждая из них по-своему прекрасна и трагична. Так, может, есть смысл поговорить и о стереотипах, которые сложились не без помощи мужчин?

Женщины никогда не обеспечивали семью? Однако по последним данным археологов, основными кормильцами рода были как раз женщины, приносившие до 80% еды: орехи, яйца, плоды и коренья. Убить животину в далекой древности удавалось нечасто, по­этому женам ничего не оставалось, как самим обеспечивать семью. По мнению ученых, наши предки жили практически в равноправном обществе. Кто-то ягодки собирал, а кто-то за мамонтом носился.

Увы, исследователями развеян миф и о том, что женщины не такие агрессивные, как мужчины. Казалось бы, всем известно, что мужчины – отъявленные бузотеры, а женщины – нежные воздушные существа. Эдакие кошечки. Однако не все так однозначно. Действительно, физическую агрессию мужчины проявляют чаще, но у женщин есть другое грозное «оружие» – сплетни и всякого рода манипуляции...

Нельзя согласиться и с тем, что почти все изобретения принадлежат мужчинам. На самом деле есть вещи, чье изобретение и в голову не придет приписывать сильному полу. Бюстгальтер, например, подгузники, кофейный фильтр. В жизни полно изобретений, которые призваны облегчить жизнь и которые были придуманы именно женщинами. Даже в таких областях, как компьютерная техника, медицина и естественные науки, именно женщинам принадлежат важные открытия. Так, Дороти Кроуфут Ходжкин с помощью рентгеновского излучения расшифровала структуру молекул, дочь лорда Байрона – Ада Лавлейс Байрон, написала программы математических расчетов, что дало право именно ее называть первым программистом планеты. Материал для бронежилетов, легкий, но вместе с тем и твердый, как сталь, тоже изобрела женщина – Стефани Луиза Кволек. А вспомним дважды лауреата Нобелевской премии Марию Кюри! Славные имена можно называть и называть...

Пожалуй, пора ставить точку. А впрочем, завершу афоризмом: «Когда женщина что-тo спрашивает, лучше ответить правду. Велика вероятность, что ответ она уже знает».