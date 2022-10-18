Воровку, "работавшую" в хиджабе, задержали в Караганде

Серийную воровку-гастролершу задержали столичные полицейские, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

25-летнюю девушку задержали в городе Караганде сотрудники столичного отдела полиции УП района Байконыр.

В августе этого года на столичном рынке она похитила из сумки покупательницы 930 тысяч тенге. Со слов потерпевшей, незадолго до кражи она оформила кредит. Злоумышленница действовала, надев хиджаб, чтобы вызвать доверие у окружающих.

В ходе расследования установлено, что задержанная совершала кражи и в других областях страны.

В настоящее время она находится под стражей. Проводится досудебное расследование по уголовной статье «Кража».