Войны и голод не щадят детей

В Нигерии 9-летняя девочка написала книгу о том, как терроризм влияет на детей. В ней Сплендор Джо Абисой пересказала разговоры с другими детьми, которые бежали от насилия на севере стран, где радикальная группировка "Боко Харам" добивается создания исламского халифата и введения норм шариа­та. По данным ООН, от насилия в Нигерии бежали 800 тыс. детей.По признанию юной писательницы, она решила написать эту книгу из-за событий, которые происходят вокруг ее сверстников. "Все террористы когда-то были детьми, но если бы они получили соответствующее образование, то, может быть, и не стали бы террористами", – считает девочка. Родители помогли своей дочери в публикации книги. По их словам, они вложили немало средств.Войны, как и терроризм, ломают судьбы сотен тысяч детей, и нужны огромные усилия, чтобы залечить нанесенные военными конфликтами раны. И ЮНИСЕФ в том числе занимается поиском и возвращением в семьи детей, ставших беженцами. Для этого организация даже распространяет бесплатное мобильное приложение с доступом к единой базе данных.В Южном Судане ЮНИСЕФ удалось найти почти 9 тыс. детей, которые считались пропавшими без вести. Полторы тысячи из них вернулись к семьям; это непростой процесс. Так, в южносуданском городе Акобо 18 детей в возрасте от 4 до 15 лет наконец-то вернулись к своим родителям, с которыми их разделила война. До этого они долгое время жили в лагере ООН всего в паре сотен километров от Акобо, потому что транспортное сообщение в этой занятой повстанцами провинции не налажено. Межэтнический конфликт в Южном Судане идет уже 2 года. По данным ООН, беженцами из-за боевых действий стали более 2 млн человек, из них 800 тыс. несовершеннолетних.В йеменском городе Амране, в 40 км от столицы, прошли тяжелейшие бои проправительственных войск с повстанцами хоуситами. Их последствием стали не только разрушения, но и тяжелейшая гуманитарная ситуация. Политический конфликт, переросший в гражданскую войну, длится уже 4 месяца. Почти 4,5 тыс. человек погибли, 22 тыс. ранены. Хоуситы осаждают города по всей стране, и гуманитарную помощь туда доставить невозможно. В ООН говорят о том, что на грани голода там находятся 850 тыс. детей.В Сирии также резко возросло число детей, страдающих от недоедания. Детский фонд ООН распространил видео, на котором запечатлены малыши в медцент­рах Дамаска и Алеппо, – их находят бригады фонда, которые совершают обходы по домам. В ЮНИСЕФ заявляют, что попытают­ся обеспечить лечебным питанием 1,3 млн детей. С этой целью к концу 2015 года откроют­ся 15 специализированных центров в Хомсе, Хаме и Алеппо. Всего по стране их будет 75.Война в Сирии, которая не прек­ращается вот уже пятый год, унесла жизни 220 тыс. человек. Более 12 млн сирийцев нуждают­ся в гуманитарной помощи, и в их числе 5 млн детей.Что говорить о голоде в неспокойных странах Ближнего Востока, если даже в Европе дети недоедают. Как сообщают западные СМИ, очень много маленьких венгров могут питаться только в яслях или детском саду. По информации европейского статистического агентства "Евростат", в Венгрии число детей в возрасте до 7 лет, которые живут в условиях крайней нищеты, превышает 42%. По этому показателю эта страна находится на последнем месте среди стран Вышеградской группы и входит в «пятерку» худших среди стран Евросоюза."Все меньше людей получают от правительства помощь, – говорит президент фонда Eurochild Мария Герцог. – Растет отрицательное отношение к бедным людям. Это отражается на политических решениях, которые становятся наказанием для бедных. Поэтому их жизненные условия ухудшаются".В сельской местности процветает безработица, и люди могут позволить себе потратить на питание, к примеру, семьи из 4 человек не более 50 евро в месяц. И хотя сельское население выращивает овощи, разводит домашнюю птицу, этого подспорья недостаточно, чтобы обеспечить хорошее питание детям.Созданный для решения проб­лемы Детский фонд питания в октябре прошлого года запустил экспериментальную программу по обеспечению бедных семей медикаментами и детским питанием в поселке Батмоноштор недалеко от южной границы Венгрии. Программа оказалась весьма успешной. Средства от частных инвесторов и компаний уже получили бедные семьи, в которых проживает порядка 4 тыс. детей."У нас есть программа "Лекарства для бедных", – рассказывает президент Детского фонда питания Габор Кирай. – Она очень проста. Мы даем деньги врачам, а те используют полученные средства на приобретение лекарств для детей и беременных женщин, у которых нет своих денег, чтобы покупать необходимые медикаменты. Таким образом, аптека выдает лекарства по рецепту врача, а больные лечатся и выздоравливают".Но, как подмечено, большинству людей стыдно просить деньги и рассказывать о своих проблемах. Они предпочитают скрывать тот факт, что не могут купить предписанные лекарства для своих детей. Родители считают, что если они не в состоянии этого сделать, то они являются ущербными и не выполняют свой родительский долг.Стоит добавить, что венгерское правительство этим летом выделило 9,5 млн евро специально на питание детям из бедных семей, но это вряд ли решит проблему.Ежегодно большое количество детей пропадают без вести. В Либерии после эпидемии Эболы не досчитались 70 тыс. детей. Их просто… не зарегистрировали. Эти данные обнародовал Международный детский фонд ООН. В ЮНИСЕФ опасаются, что незарегистрированных детей могут продать или отдать на нелегальное усыновление. По другой версии, во время эпидемии медицинские учреждения просто не справлялись с работой.Между тем официальную дату рождения ребенка знать очень важно, так как документ нужен всюду: даже в больнице ребенку могут отказать в лечении, если врачи не знают точную дату, когда он родился.Цифра в 70 тыс. появилась пос­ле сравнения уровней рождае­мости до и после эпидемии. Сейчас Эбола пошла на спад, и в мае даже было объявлено о ее окончании, хотя появились и новые случаи. Однако в соседней Сьерра-Леоне, где тоже свирепствовала лихорадка, за тот же период зарегистрировано 250 тыс. детей.Каждый год в Европе пропадает четверть миллиона детей. "Горячая линия" 116000 весьма эффективный способ поиска детей и предоставления им помощи. Этот проект включает в себя помощь детям, бежавшим из зоны военных действий, а также тем, кто стал жертвами жестокого обращения или эксплуатации. Кроме того, была запущена социальная кампания, в которой рассказывалось о похищениях детей.Но к концу нынешнего года Брюссель прекращает финансирование "горячей линии" и переносит решение этого вопроса на национальный уровень стран – членов ЕС. Дойдут ли руки у государств до решения этой проб­лемы? В условиях, когда Европу захлестнула волна миграции, вряд ли. Значит, большая часть пропавших детей так и не будет найдена.Сегодня в мире 168 млн детей вынуждены трудиться, из них 5 млн работают в рабских условиях. Зачастую несовершеннолетние привлекаются к опасным работам, где имеют дело с химикатами и пестицидами. Многих детей экс­плуатируют на фермах и плантациях. Согласно опубликованным данным Международной организации труда, за последние 10 лет число работающих детей сократилось, но до полного упразднения этой социальной проблемы еще очень далеко.В Азиатско-Тихоокеанском регионе работают 78 млн детей, в Тропической Африке – 59 млн, в странах Латинской Америки и Карибского бассейна – 13 млн, на Ближнем Востоке и в Северной Африке – свыше 9 млн.Огромное число детей работает в Индии, например, старьевщиками в трущобах Нью-Дели. Их рабочий день начинается в 5 утра. Роясь в мусоре, они нередко ранятся, не говоря уже о том, что велика опасность подхватить какую-либо инфекцию. В день семья на сортировке мусора может заработать 400–500 рупий, или 7 евро.Если парламент Индии примет поправку к закону о труде, то эта работа больше не будет считаться опасной. Правительство Индии намеревается также разрешить детям младше 14 лет работать после школы или во время каникул, чтобы помогать родителямВ МОТ говорят, что только доступ к качественному образованию позволит эффективно бороться с проблемой. Эксперты также предлагают ввести в школах программы профессионального обучения, чтобы помочь детям устроиться в будущем. Сегодня в мире 75 млн молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет не могут найти работу.