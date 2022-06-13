Выдающийся ученый Шарипбай Алтынбек отмечает 70-летний юбилей

16 июня отмечает свой 70-летний юбилей видный казахстанский ученый, признанный специалист в области искусственного интеллекта, компьютерной лингвистики, теории программирования, автоматизированных обучающих систем, информационных систем и программной инженерии, академик Международной Академии информатизации, академик Академии педагогических наук Республики Казахстан, доктор технических наук, профессор Алтынбек Амирович Шарипбай.

Алтынбек Амирович родился 16 июня 1952 года в селе Жамбыл Нарынкольского района Алматинской области, которое находится в живописном месте непосредственно у подножья пика “Хан-Тенгри” на берегу горной реки Баянкол.

В 1969 году после окончания средней школы Алтынбек Амирович поступил в Казахский государственный университет имени С.М.Кирова (КазГУ). В 1974 году после окончания КазГУ по специальности «Прикладная математика» Алтынбек Амирович был принят на работу в родной университет на должность математика-программиста лаборатории вычислительных машин. Вскоре он был направлен в Московский экономико-статистический институт (ныне Московский университет экономики, статистики и информатики) на 3-х месячные курсы по освоению Единой системы электронных вычислительных машин. Вернувшись в КазГУ, он впервые в Казахстане разработал на универсальном языке программирования PL/1 программу автоматизации начисления зарплаты в вузе, которая долгие годы использовалась различными вузами. В 1975 году Алтынбек Амирович впервые в Казахстане начал преподавать язык Ассемблера ЕС ЭВМ для студентов 1 курса по специальности «Прикладная математика».

Шарипбай А.А. с 1976 по 1981 год находился в г. Москве: сначала был стажером-исследователем, затем аспирантом кафедры системного программирования факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова. Эту кафедру возглавлял легендарный ученый, создатель первого в СССР транслятора с языка Algol и один из основоположников программирования в СССР, дважды лауреат Государственной премии СССР Михаил Романович Шура-Бура. Официальным научным руководителем Шарипбая А.А. по кандидатской диссертации был Игорь Борисович Задыхайло – известный ученый в области программирования, спецпроцессоров и супер-ЭВМ, ученик М.Р. Шура-Бура.

В 1981 году Шарипбай А.А. окончил аспирантуру с представлением к защите кандидатской диссертации на тему «Частичная верификация программ на языке символьного процессора», а в 1982 году он успешно защитил её на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности «01.01.10 – Математическое обеспечение вычислительных машин, комплексов, систем и сетей» в диссертационном совете МГУ имени М.В. Ломоносова под председательством выдающего ученого Л.Н.Королева. В то время, она была одной из первых диссертаций, посвященных проблеме автоматизации верификации программ, и он стал первым и единственным в течение многих лет кандидатом наук в Казахстане по специальности «01.01.10».

С 1981 года по 1991 год Алтынбек Амирович работал в КазГУ, был ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой математического обеспечения ЭВМ.

В 1992 году Шарипбай А.А. перевелся из КазГУ в Институт проблем информатики и управления Академии наук РК, где до 1997 года возглавлял лабораторию «Искусственный интеллект», затем был заведующим кафедрой «Компьютерные системы» Казахской государственной академии управления имени Т. Рыскулова. В 1998-2000 годы возглавлял Центр информационных технологий.

Особенно ярко проявил свои способности Шарипбай А.А., плодотворно работая с 2000 года в ЕНУ имени Л.Н. Гумилева. Когда Алтынбек Амирович прибыл в ЕНУ, здесь была только одна малочисленная кафедра Информатики.

С 2000 года по 2010 год Шарипбаю А.А. удалось инициировать и организовать разделение этой кафедры на 5 отдельных кафедр, открыв 5 новых специальностей и создав условия для приглашения более 10 докторов наук и более 20 кандидатов наук. Эти кафедры имели бакалавриат, магистратуру и докторантуру для всех специальностей соответственно, что и позволило в 2010 году создать в ЕНУ имени Л.Н. Гумилева новый факультет Информационных технологий и в 2012 году новый НИИ «Искусственный интеллект», директором которого назначен профессор Шарипбай А.А.

В июне 2021 года Шарипбай А.А. стал инициатором открытия кафедры «Технологии искусственного интеллекта» с образовательными программами «Технологии искусственного интеллекта», «Информатика», «Администрирование, управление и защита компьютерных систем и сетей на предприятиях», профессором которой в настоящее время Алтынбек Амирович и является.

Основные научные результаты Шарипбая А.А. были получены в областях:

1) Искусственный интеллект: формализация семантики языков программирования и методы верификации программ и цифровых схем. Участвовал в проектах «Транслятор языка имитации космических систем», «Летно-испытательский институт», «Система верификации цифровых схем, Научно-производственная организация «Персей» и «Система параллельного программирования для многопроцессорного вычислительного комплекса», Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники». Автор монографии «Доказательство правильности программных и аппаратных средств компьютеров, Институт проблем информатики и управления Национальной академии наук РК».

2) Компьютерная лингвистика: формализация грамматики казахского языка, распознавание и синтез казахской речи, сентимент анализ казахских текстов. Был научным руководителем проектов «Автоматизация распознавания и порождения письменной и устной речи казахского языка, № госрегистрации 0112РК02251, ЕНУ»; «Создание акустического корпуса казахского языка и уточнение его фонетического строя, представление казахских фонем в международном фонетическом алфавите, № госрегистрации 0112РК02344, ЕНУ» и «Научные, методологические, технологические и методические основы перевода казахской письменности на латиницу, № госрегистрации 0113РК00460, ЕНУ», «Разработка электронных тезаурусов тюркских языков для создания систем многоязычного поиска и извлечения знаний, № госрегистрации 0118РК00656, ЕНУ».

3) Электронное обучение: построены технология генерации электронных учебных изданий и методы проектирования и реализации интеллектуальных обучающих систем. Был научным руководителем проектов «Методология, алгоритмы и программы генерации электронных учебных изданий», № госрегистрации 0112РК02151, ЕНУ и «Интеллектуальная система обучения, контроля и оценки знаний, № госрегистрации 0113РК01423, ЕНУ». Научный руководитель и автор СТ РК 34.017-2005 «Информационная технология. Электронное издание. Электронное учебное издание, ЕНУ».

Личность А.А Шарипбай многообразна, она сочетает в себе крупного ученого, замечательного педагога, блестящего программиста и умелого организатора науки. Многие, кому посчастливилось вместе с ним работать, получили глубокое впечатление о его человечности, узнали о его моральной устойчивости, оценили его высокий интеллект и многостороннюю эрудицию, заметили его трудоспособность и другие качества настоящего ученого, педагога и человека.

Профессор Шарипбай А.А. подготовил 5 докторов, 8 кандидатов наук, 9 PhDдокторов.

Алтынбек Амирович имеет индекс Хирша (Scopus) равный 7, более 500 научных и научно-методических трудов, в том числе: 48 статей в базе Scopus, 22 статьи в базе Webofscience, 11 учебников, 13 учебных пособий, 4 монографии, 21 государственных стандартов, более 50 свидетельств о государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности.

Алтынбек Амирович награжден медалью за заслуги в развитии науки Республики Казахстан (2003 г.), в 2012 году награжден медалью за вклад в формирование таможенного союза и трижды являлся обладателем гранта «Лучший преподаватель Вуза» Министерства образования и науки Республики Казахстан в 2005 г., 2010 г. , 2021 г.

В настоящее время можно утверждать, что профессор Шарипбай А.А. является родоначальником научной школы по искусственному интеллекту в Казахстане, в частности по компьютерной лингвистике. В результате огромного количества научных трудов и исследований им внесен огромный вклад в становление и развитие искусственного интеллекта в Республике Казахстан, который невозможно переоценить.

Профессионализм и научные достижения ученого являются примером для поколения молодых ученых. От имени всех учеников выражаем глубокое уважение и благодарность, желаем профессору Алтынбеку Амировичу крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейшей реализации научного и творческого потенциала, новых идей и профессиональных достижений!

Бекманова Г.Т., PhD, ассоциированный профессор, директор департамента Цифрового развития и дистанционного обучения Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.

Омарбекова А.С., к.т.н., ассоциированный профессор, заместитель директора департамента Цифрового развития и дистанционного обучения Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.