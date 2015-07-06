Высокое признание Свежий выпуск 471 Эхуд БАРАК, экс-премьер-министр Израиля

Когда я бываю в Астане, всегда с удовольствием гуляю по улицам вашей молодой столицы. Мне кажется, Астана впечатляет всех своих гостей. В ее архитектуре нашли воплощение идеи вашего Лидера о сильном, независимом и современном Казахстане.

Очень хочу когда-нибудь посетить поселок Целинный, чтобы увидеть, как все начиналось. Помню, когда я был здесь 14 лет назад, даже напротив Байтерека земля была заполнена кранами, ничего еще не было построено. А сегодня Астана – это просто жемчужина градостроительства – архитектура в стиле модерн гармонично сочетается с национальным колоритом. И все очень зелено и чисто. Не каждая страна может с нуля построить такую столицу.

Думаю, в свое время, когда ваш Президент принимал решение о переносе столицы из Алматы в Астану, он дал тем самым отсчет новой истории Казахстана.

Мы почти ровесники с Нурсултаном Абишевичем и знакомы уже достаточно давно. Когда я был премьер-министром Израиля, то одним из первых визитов, которые мне довелось принимать, был визит Президента Казахстана. Мы говорили о Ближнем Востоке, обо всех существующих проблемах, а также о толерантности. Нурсултан­ Назарбаев выразил свою поддержку Израилю. Мы также знали, что евреям в Казахстане живется хорошо, что они пользуются всеми правами. Во время нашей беседы Президент очень четко выразил свою позицию, сказав, что считает необходимым приложить всем сторонам все возможные усилия и закончить конфликт с соседом. Кроме того, как человек, который очень хорошо понимает ислам и имеет большой политичес­кий и жизненный опыт, он сказал, что верит в такую возможность.

После того визита я очень часто встречал его в ООН, в Давосе, здесь, в Астане, и даже однажды в Санкт-Петербурге.

Когда Нурсултан Назарбаев­ стал Первым Президентом Казахстана, на Западе считали, что коммунизм проиграл и теперь будет только один капитализм. Но оказалось, что есть и другие пути, например либеральный капитализм. То, что доказали Президент Назарбаев, правители Сингапура, Южной Кореи, КНР, в несколько иной форме – Россия, а также Венгрия. Они доказали, и Назарбаев был первым, что есть другие варианты для очень успешного продвижения своего народа. И подтверждения верности такого пути мы видим из года в год, от выборов к выборам. Народ Казахстан демонстрирует поддержку своему Лидеру и предложенным им программам развития страны. Безусловно, его метод – это не абсолютная западноевропейская демократия в чистом виде, но он ведет к тем же самым целям, но с поиском путей, которые лучше подходят для истории и традиций народа, учитывают географическое положение страны. Нурсултан­ Назарбаев пользуется реальной поддержкой своих граждан и добивается более выдающихся результатов, каких могли бы ожидать правители западного мира.

Очень впечатляет, что Казахстан проделал такой великий путь за последние 24 года. Ваш Президент старается брать все лучшее из мирового опыта, все, что может пригодиться для продвижения вперед, и творчес­ки перерабатывает это под существующую реальность.

Меньше бюрократии, больше стабильности, предсказуемости правил игры. О таком подходе свидетельствуют и последние его решения – о переводе финансового центра в Астану, создании арбитражного суда и суда по инвестиционным спорам. Все это расширяет коридор для развития бизнеса, дает возможность самым лучшим двигаться вперед.

Я считаю, что Казахстан под руководством своего Президента идет в правильном направлении, корректируя свой путь в соответствии с реальностью (ценами на нефть и пр.), но не теряя из виду главной цели.

Каждая страна, каждый народ лучше всего знают свой собственный путь и имеют полное право идти по избранной дороге. Миролюбивая политика Казах­стана известна всем, поэтому Президент Назарбаев уважаем во всех частях света – и на Востоке, и на Западе, и на Севере, и на Юге. Он – настоящий Лидер своего народа.



