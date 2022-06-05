Явка на референдуме в Казахстане после закрытия большей части участков 67,65% – ЦКР

По данным на 20:00 предварительная явка на участках для голосования на республиканском референдуме составила по стране 67,65%, об этом сообщил секретарь Центральной комиссии референдума (ЦКР) Мухтар Ерман на брифинге в ЦКР, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"По данным на 20:00 завершилось голосование в 12 регионах Казахстана и на 12 зарубежных участках референдума. (…) Бюллетени получили 7 936 655 человек, что составляет 67,65% граждан, включенных в списки и имеющих право голосовать на референдуме", – сказал Мухтар Ерман.

Он также уточнил, что в пяти регионах – Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях – голосование на участках референдума продолжается в связи с разницей часовых поясов.

По оперативным данным территориальных комиссий референдума областей, городов республиканского значения и столицы, на 20:00 по времени Нур-Султана предварительная явка по регионам представлена следующим образом:

Акмолинская область – 73,61%,

Актюбинская – 55,90%,

Алматинская – 72,83%,

Атырауская – 62,45%,

ЗКО – 65,49%,

Жамбылская – 69,59%,

Карагандинская – 77,39%,

Костанайская – 72,28%,

Кызылординская – 75,02%,

Мангыстауская – 59,14%,

Павлодарская – 75,53%,

СКО – 75,49%,

Туркестанская – 80,66%,

ВКО – 77,49%,

Нур-Султан – 57,06%,

Алматы – 32,25%,

Шымкент – 72,53%.