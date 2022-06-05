Явка на референдуме в Казахстане после закрытия большей части участков 67,65% – ЦКР

По данным на 20:00 предварительная явка на участках для голосования на республиканском референдуме составила по стране 67,65%, об этом сообщил секретарь Центральной комиссии референдума (ЦКР) Мухтар Ерман на брифинге в ЦКР, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"По данным на 20:00 завершилось голосование в 12 регионах Казахстана и на 12 зарубежных участках референдума. (…) Бюллетени получили 7 936 655 человек, что составляет 67,65% граждан, включенных в списки и имеющих право голосовать на референдуме", – сказал Мухтар Ерман.
Он также уточнил, что в пяти регионах – Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях – голосование на участках референдума продолжается в связи с разницей часовых поясов.
По оперативным данным территориальных комиссий референдума областей, городов республиканского значения и столицы, на 20:00 по времени Нур-Султана предварительная явка по регионам представлена следующим образом:
Акмолинская область – 73,61%,
Актюбинская – 55,90%,
Алматинская – 72,83%,
Атырауская – 62,45%,
ЗКО – 65,49%,
Жамбылская – 69,59%,
Карагандинская – 77,39%,
Костанайская – 72,28%,
Кызылординская – 75,02%,
Мангыстауская – 59,14%,
Павлодарская – 75,53%,
СКО – 75,49%,
Туркестанская – 80,66%,
ВКО – 77,49%,
Нур-Султан – 57,06%,
Алматы – 32,25%,
Шымкент – 72,53%.