Современное образование: тенденции и перспективы

Айбат Бутабаев, директор Казахской средней школы им. О. Бокея Глубоковского района Восточно-Казахстанской области:

– В ходе Августовской конференции Глава государства привел показательные данные: по итогам опросов преподавателей в разных регионах 80 процентов отметили, что в случае возможности выбора снова стали бы учителями, и 95 процентов признались в любви к профессии. Показательным стало также вхождение нашей страны в топ-5 по уровню удовлетворенности педагогов своей заработной платой.

На востоке республики, как и по всему Казахстану, регулярно проходят районные, городские и областные конкурсы на звание «Учитель года». Я вижу, сколько креатива и целеустремленности проявляют участники, когда готовятся к ним, работают над своими научными проектами. Начинающие педагоги буквально с первого урока используют современные технологии,

Интернет, интерактивные

дос­ки. И в целом в нашу профессию приходит все больше увлеченных, творческих молодых людей. Безусловно, это результат большой работы, проделанной государством в последние годы. В Законе «О статусе педагога» предусмотрены широкие правовые и социальные гарантии работникам образования. И я вижу по своей школе, как ими дорожат мои коллеги.

В нашем регионе уже несколько замечательных педагогов удос­тоены звания «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы». Например, Раушан Байсаринова, работающая с одаренными детьми, или Бакытжан Аханова – руководитель районной музыкальной школы. Такой статус, помимо огромного уважения общества, подразумевает солидную денежную выплату. В стране обладателями почетного звания стали примерно 100 учителей, еще трое за последние три года удостоены звания «Қазақстанның Еңбек Ері». Могу только повторить вслед за Президентом Касым-Жомартом Токаевым: это знак глубочайшего уважения государства к учительскому труду.

Эльмира Мырза-Гали, руководитель управления по защите прав детей Жамбылской области:

– На традиционной Августовской конференции Президент Касым-Жомарт Токаев, как всегда, сфокусировал внимание на том, чтобы все дети росли в любви и заботе, чувствовали поддержку, имели доступ к образованию и были уверены в завтрашнем дне.

Для этого мы не должны забывать о главном: благополучие каждого ребенка во многом зависит от нас, взрослых. Заметив проблему, важно объединить усилия для ее решения. Хорошо знаю это из собственного опыта. Трудовой путь я начинала учителем в школе, а спустя годы мне довелось возглавить областной Центр поддержки семьи. Жизненные ситуации бывают разными, и очень важно, чтобы представители сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных органов и других структур действовали сообща.

Создание во всех регионах управлений по защите прав детей стало важным этапом укрепления системы защиты детства. За последние годы принято более десяти профильных законов, усилена профилактика и ответственность за насилие в отношении несовершеннолетних, создан единый контакт-центр «111», функционируют центры психологической поддержки, расширен штат органов опеки. Повсеместно реализуется концепция «Дети Казахстана», объеди­нившая все государственные меры по защите и безопас­ности подрастающего поколения. Эти достижения получили высокую оценку и на международном уровне.

Треть населения страны – это дети. И за этой цифрой мы должны видеть каждого ребенка, его ситуацию и то, какая помощь ему необходима. Поэтому главный принцип нашей деятельности – адресность. Никто не должен оставаться один на один со своей проблемой.

Максат Тулегенов, учитель информатики лицея-интерната «Білім-инновация» для одаренных юношей г. Астаны:

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил мне медаль «Ерен еңбегі үшін» за выдающиеся дости­жения в сфере образования и особые заслуги перед страной. Для меня это большая честь и ответственность!

Мой педагогический стаж сос­тавляет 13 лет, из них четыре года я работаю в столичном лицее-интернате «Білім-инновация».

На Августовской конференции педагогических работников мне особенно запомнилась секция, посвященная цифровизации и искусственному интеллекту. В этом направлении наша страна входит в число лидеров, и нам важно сейчас не сдавать позиции. При этом необходимо законодательно регулировать использование ИИ и соблюдать этические нормы. Учитель должен быть не просто проводником, но и активным участником процесса обучения.

Наш лицей-интернат в этом году получил аккредитацию по международной программе IB. Это дает нам право перейти на обучение по международным стандартам. Большое внимание в программе уделяется академической честности и развитию новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.

Мы используем инновации, которые позволяют экономить около 12 часов учебного времени в неделю. В то же время когда даем задания ученикам, то обязательно говорим им о необходимости самостоятельной работы. Нельзя полагаться только на технологии, нужно самим выполнять поставленные задачи. Мы работаем над созданием собственной автономной ИИ-платформы, которая позволит обеспечить безопас­ность данных. Апробировать и запустить ее планируем уже в следующем году.

Айгерым Абенова, руководитель управления образования Павлодарской области:

– Республиканская августовская конференция объединила педагогов со всей страны накануне нового учебного года. Эта традиционная встреча позво­ляет определить основные профессио­нальные ориентиры системы образования, обсудить подходы, от которых зависит, какой будет современная школа и какие возможности она сможет дать каж­дому ребенку.

На мой взгляд, главный акцент этого года – мы меняем сам фокус образования: от отдельных решений к созданию среды, в которой дети могут качественно учиться, развиваться, быть в безопасности и готовиться к реальным вызовам.

В Павлодарской области этот учебный год начинается для 116 тыс. школьников. Более 10 тыс. из них – первоклассники.

Качественные пошаговые реформы, реализованные в сфере образования по поручению Президента Касым-Жомарта

Токаева, уже обеспечили заметные изменения в образовательной инфраструктуре и расширили возможности для обучения и развития учеников. В нынешнем году среди ключевых решений – искусственный интеллект.

Важно понимать: ИИ не заменяет педагога, а расширяет его возможности. Он берет на себя часть рутинных задач, помогает учитывать индивидуальные особенности несовершеннолетних и дает учителю больше времени для непосредственной работы с каждым ребенком. Кроме того, он сокращает разрыв в качестве образования между учебными организациями разных регионов, городов и аулов. Напри­мер, Павлодарская область участвует в пилотном проекте по его внедрению в малокомп­лектных школах. Для нас это управленческий инструмент, который позволяет расширить образовательные возможности сельских детей и дать педагогам дополнительные ресурсы для работы.

Одновременно образование становится более практико-ориен­тированным. Конституция, закон, безопасность, цифровая грамотность – это уже не отдельные понятия «для урока». Ребенок должен понимать, как применять их в жизни, принимать решения и отвечать за них. Здесь содержание образования напрямую соединяется с воспитанием. Меняется и подход к безопасности. Важно не только обеспечить безопасную школу, но и научить ученика распознавать риск, защищать свои права, обращаться за помощью и ответственно вести себя в цифровой среде.

И, наверное, главный критерий всех наших решений один: какой результат получит ребенок? Если он становится самостоятельнее, умеет мыслить, пользоваться современными инструментами и отвечать за свой выбор, значит, мы движемся в правильном нап­равлении. Мы должны готовить его не к тому миру, который уже существует, а дать возможности уверенно войти в тот, который еще только формируется.