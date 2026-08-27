Современное образование: тенденции и перспективы Статьи,Прямая речь 27 августа 2026 г. 6:00 Говорят участники Августовской конференции фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева Айбат Бутабаев, директор Казахской средней школы им. О. Бокея Глубоковского района Восточно-Казахстанской области: – В ходе Августовской конференции Глава государства привел показательные данные: по итогам опросов преподавателей в разных регионах 80 процентов отметили, что в случае возможности выбора снова стали бы учителями, и 95 процентов признались в любви к профессии. Показательным стало также вхождение нашей страны в топ-5 по уровню удовлетворенности педагогов своей заработной платой. На востоке республики, как и по всему Казахстану, регулярно проходят районные, городские и областные конкурсы на звание «Учитель года». Я вижу, сколько креатива и целеустремленности проявляют участники, когда готовятся к ним, работают над своими научными проектами. Начинающие педагоги буквально с первого урока используют современные технологии, Интернет, интерактивные доски. И в целом в нашу профессию приходит все больше увлеченных, творческих молодых людей. Безусловно, это результат большой работы, проделанной государством в последние годы. В Законе «О статусе педагога» предусмотрены широкие правовые и социальные гарантии работникам образования. И я вижу по своей школе, как ими дорожат мои коллеги. В нашем регионе уже несколько замечательных педагогов удостоены звания «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы». Например, Раушан Байсаринова, работающая с одаренными детьми, или Бакытжан Аханова – руководитель районной музыкальной школы. Такой статус, помимо огромного уважения общества, подразумевает солидную денежную выплату. В стране обладателями почетного звания стали примерно 100 учителей, еще трое за последние три года удостоены звания «Қазақстанның Еңбек Ері». Могу только повторить вслед за Президентом Касым-Жомартом Токаевым: это знак глубочайшего уважения государства к учительскому труду. Эльмира Мырза-Гали, руководитель управления по защите прав детей Жамбылской области: – На традиционной Августовской конференции Президент Касым-Жомарт Токаев, как всегда, сфокусировал внимание на том, чтобы все дети росли в любви и заботе, чувствовали поддержку, имели доступ к образованию и были уверены в завтрашнем дне. Для этого мы не должны забывать о главном: благополучие каждого ребенка во многом зависит от нас, взрослых. Заметив проблему, важно объединить усилия для ее решения. Хорошо знаю это из собственного опыта. Трудовой путь я начинала учителем в школе, а спустя годы мне довелось возглавить областной Центр поддержки семьи. Жизненные ситуации бывают разными, и очень важно, чтобы представители сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных органов и других структур действовали сообща. Создание во всех регионах управлений по защите прав детей стало важным этапом укрепления системы защиты детства. За последние годы принято более десяти профильных законов, усилена профилактика и ответственность за насилие в отношении несовершеннолетних, создан единый контакт-центр «111», функционируют центры психологической поддержки, расширен штат органов опеки. Повсеместно реализуется концепция «Дети Казахстана», объединившая все государственные меры по защите и безопасности подрастающего поколения. Эти достижения получили высокую оценку и на международном уровне. Треть населения страны – это дети. И за этой цифрой мы должны видеть каждого ребенка, его ситуацию и то, какая помощь ему необходима. Поэтому главный принцип нашей деятельности – адресность. Никто не должен оставаться один на один со своей проблемой. Максат Тулегенов, учитель информатики лицея-интерната «Білім-инновация» для одаренных юношей г. Астаны: – Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил мне медаль «Ерен еңбегі үшін» за выдающиеся достижения в сфере образования и особые заслуги перед страной. Для меня это большая честь и ответственность! Мой педагогический стаж составляет 13 лет, из них четыре года я работаю в столичном лицее-интернате «Білім-инновация». На Августовской конференции педагогических работников мне особенно запомнилась секция, посвященная цифровизации и искусственному интеллекту. В этом направлении наша страна входит в число лидеров, и нам важно сейчас не сдавать позиции. При этом необходимо законодательно регулировать использование ИИ и соблюдать этические нормы. Учитель должен быть не просто проводником, но и активным участником процесса обучения. Наш лицей-интернат в этом году получил аккредитацию по международной программе IB. Это дает нам право перейти на обучение по международным стандартам. Большое внимание в программе уделяется академической честности и развитию новых технологий, в том числе искусственного интеллекта. Мы используем инновации, которые позволяют экономить около 12 часов учебного времени в неделю. В то же время когда даем задания ученикам, то обязательно говорим им о необходимости самостоятельной работы. Нельзя полагаться только на технологии, нужно самим выполнять поставленные задачи. Мы работаем над созданием собственной автономной ИИ-платформы, которая позволит обеспечить безопасность данных. Апробировать и запустить ее планируем уже в следующем году. Айгерым Абенова, руководитель управления образования Павлодарской области: – Республиканская августовская конференция объединила педагогов со всей страны накануне нового учебного года. Эта традиционная встреча позволяет определить основные профессиональные ориентиры системы образования, обсудить подходы, от которых зависит, какой будет современная школа и какие возможности она сможет дать каждому ребенку. На мой взгляд, главный акцент этого года – мы меняем сам фокус образования: от отдельных решений к созданию среды, в которой дети могут качественно учиться, развиваться, быть в безопасности и готовиться к реальным вызовам. В Павлодарской области этот учебный год начинается для 116 тыс. школьников. Более 10 тыс. из них – первоклассники. Качественные пошаговые реформы, реализованные в сфере образования по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, уже обеспечили заметные изменения в образовательной инфраструктуре и расширили возможности для обучения и развития учеников. В нынешнем году среди ключевых решений – искусственный интеллект. Важно понимать: ИИ не заменяет педагога, а расширяет его возможности. Он берет на себя часть рутинных задач, помогает учитывать индивидуальные особенности несовершеннолетних и дает учителю больше времени для непосредственной работы с каждым ребенком. Кроме того, он сокращает разрыв в качестве образования между учебными организациями разных регионов, городов и аулов. Например, Павлодарская область участвует в пилотном проекте по его внедрению в малокомплектных школах. Для нас это управленческий инструмент, который позволяет расширить образовательные возможности сельских детей и дать педагогам дополнительные ресурсы для работы. Одновременно образование становится более практико-ориентированным. Конституция, закон, безопасность, цифровая грамотность – это уже не отдельные понятия «для урока». Ребенок должен понимать, как применять их в жизни, принимать решения и отвечать за них. Здесь содержание образования напрямую соединяется с воспитанием. Меняется и подход к безопасности. Важно не только обеспечить безопасную школу, но и научить ученика распознавать риск, защищать свои права, обращаться за помощью и ответственно вести себя в цифровой среде. И, наверное, главный критерий всех наших решений один: какой результат получит ребенок? Если он становится самостоятельнее, умеет мыслить, пользоваться современными инструментами и отвечать за свой выбор, значит, мы движемся в правильном направлении. Мы должны готовить его не к тому миру, который уже существует, а дать возможности уверенно войти в тот, который еще только формируется. #Образование #Августовская конференция #прямая речь