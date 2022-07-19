Колонка обозревателей
Ұйқым келмейді
Кирилл Пяртель

Скорее бы бессонница пришла. Не может же сон разума продолжаться вечно. Лучшие умы всегда призывали общество проснуться. А сейчас все чаще озвучиваются желания уснуть и видеть сны, лишь бы не видеть все происходящее.

Клип Алины Шакиевой мгновенно стал мощным мемом в Казах­стане. В нем прекрасно все: текст, сюжет, вокал. Без всякой иронии. Иначе как объяснить под два миллиона просмотров на YouTube? Аудиторию не обманешь. Неважно, какой мотив движет вас перейти по ссылке. Главное – есть результат. Какими будут его последствия… А какая, собственно, разница?

Клип прочно вошел в историю. Ни в одной газете, ни в одном учебнике вы ни сейчас, ни через 50 лет не найдете более точного описания нашей сегодняшней жизни и ее истинных ценностей. Ценностей, к которым на самом деле стремится большинство. Дом, джип, драгоценности…

И это далеко не все. В три с половиной минуты вместилась вся современная жизнь общества. Здесь и изучение языка, и эстрада, и той-бизнес. Иронизировать можно сколько угодно, но если вам близкий человек никогда не выбивал в тире на Кок-Тобе красного медведя, вы не имеете права рассуждать о ценностях этого мира.

Алина, кстати, сообщила, что это ее вторая песня, и останавливаться на достигнутом она не собирается. И знаете, это правильно! Благо всегда есть тот, кто придет на помощь.

На минувшей неделе таким помощником стал Нуртас Адамбай и его петиции с требованием запретить в Казахстане показ сначала мультфильма «Базз Лайтер» из-за сцен с однополыми поцелуями. А затем и фильм «Тор: любовь и гром», пропагандирующий непот­ребные ценности в виде гомосексуальных отношений.

И здесь тоже сложно не поддержать инициативу. Зачем нам пропаганда чужих ценностей?! У нас свои! И самое главное, если оперативно запретить все чужое, не останется ничего другого, как смотреть отечественный продукт. Лучший клип года уже точно известен.

И с фильмом, кажется, тоже все очевидно. Нуртас, вероятно, уже не остановится, пока не запретит все, кроме своей «Келинки». Вот только эффект, кажется, достигается обратный. Заявленные сцены, возможно, большинство и не заметили бы, но после такого акцента будут искать именно эти эпизоды – все запретное так манит!

А «Келинке» теперь прилетает встречная петиция. Переодевание мужчины в женщину – это цветочки. Рассмотрев картину буквально под микроскопом, автору предъявили и за пропаганду наркотиков, и за юмористическое отношение к воровству невест.

И знаете, что любопытно? На такие петиции реакция гораздо быстрее и эффективнее, чем на любые иные. Чего только люди ни требовали: не засыпать озера, не вырубать леса под коттеджи, не воровать, за ценами следить… А что получили? Запрет на показ мультфильма. Что ж, просите – и будете услышаны. Главное – правильно и точно формулируйте желания.

Конечно, не все так безнадежно. Слышат. В Алматы взялись за электросамокаты. Ограничили скорость до 25 км⁄ч и запретили передвижение по пешеходным улицам, паркам и общественным местам. Планируется ввести систему поощрений и штрафов, чтобы самокаты не бросали, а оставляли на специальных парковках.

Несмотря на каникулы, пришли и школьные новости. В очередной раз речь о единой школьной форме. В столице определились с колором. Цвет этого сезона – синий. Родители с кошельком поскромнее по логике должны быть рады: если все одеты одинаково, проще собрать ребенка в школу так, чтобы он не выглядел хуже других. Правда, уже сообщают, что все синее в столице моментально подорожало. Рынок только с одной реакцией: что бы ни происходило – повышай цену. Классика…

И немного о спорте. Казахстанская легкоатлетка Каролин Чепкоеч Кипкируи заняла седьмое место на чемпионате мира и установила новый рекорд страны. Привет всем, кто хейтил Рыбакину.

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