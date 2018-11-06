​Заговор футбольных олигархов

О том, что «Реал», «Барселона» и еще 14 клубов планируют создать Суперлигу, сообщило известное немецкое издание Spiegel, проведшее расследование на основе документов Football Leaks.

В 2021 году «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Милан», «ПСЖ» и «Бавария» выйдут из УЕФА, чтобы создать европейскую Суперлигу. Эти 11 клубов значатся в документах в качестве основателей. Им будет гарантировано участие в новом турнире в течение 20 лет. Еще 5 команд будут иметь статус гостей. Первыми из них станут «Интер», «Рома», «Атлетико», дортмундская «Боруссия» и «Марсель».

Согласно секретному письму, которое «Реал» получил от консалтинговой компании ­несколько дней назад, 16 клубов подпишут документ для основания Суперлиги в ноябре 2018 года. Суперлига, как и Лига чемпионов, будет проходить в 2 стадии – групповая и плей-офф. Не исключено, что будет основан еще один турнир, который предоставит командам возможность выходить в Суперлигу, заменяя одного из пяти гостей. Если это правда, то мировому футболу может прийти конец. ФИФА уж точно должна всеми силами противодействовать этому явлению.

Ну, а пока лидеры мирового клубного футбола продолжают выступать в своих национальных чемпионатах, которые представляют немалый интерес для поклонников футбола всей планеты. И больше всех на минувшей неделе прославился французский «ПСЖ», который одержал 12-ю победу подряд (обыграл на своем поле «Лилль» со счетом 2:1) в своей лиге.

Эта игра стала для парижан исторической. Они стали первой командой в топ-5 лиг Европы, которая сумела начать новый сезон с 12 побед подряд. Прошлый рекорд принадлежал лондонскому «Тоттенхэму», который в сезоне-1960/61 выиграл 11 матчей подряд.

В чемпионате Испании наконец-то стал побеждать... «Реал»! С позорного разгрома в Барселоне (1:5) и увольнения тренера мадридцев Хулепа Лопетеги прошла неделя, но зато «королевский клуб» получил свою долю позитива, обыграв на своем поле «Вальядолид» – 2:0 под руководством Сантьяго Солари, который для этого покинул пост тренера «Кастильи».

Ну а без своего основного конкурента испанскую Примеру уверенно возглавляет «Барселона», в субботу сыгравшая в гос­тях против другого клуба из Мадрида – «Райо Вальекано» и добившаяся победы со счетом 3:2.

На 2 очка отстают от лидера английской Премьер-лиги «Манчестера сити» (разгромившего в последнем туре на своем поле «Саутгемптон» – 6:1) лондонский «Челси» и «Ливерпуль». «Аристократы» дома обыграли своих земляков из «Кристал Пэлас» – 3:1, а «скаузеры» в гостях сыграли вничью – 1:1 – с еще одним столичным клубом – «Арсеналом».

В Италии по-прежнему нет особой конкуренции туринскому «Ювентусу». «Старая синьора», победив дома – 3:1 «Кальяри», оторвалась от делящих 2-е и 3-е места миланского «Интера» и неаполитанского «Наполи» на 6 баллов. При этом и «Интер» и «Наполи» добились крупных побед, обыграв со счетом 5:0 «Геную» и 5:1 – «Эмполи».

В чемпионате Германии 1-е место все еще сохраняет дорт­мундская «Боруссия», в субботу в гостях обыгравшая «Вольфсбург» – 1:0 и набравшая после 10 туров 24 очка. По 20 баллов имеется у «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, в воскресенье дома обыгравшей «Фортуну» из Дюссельдорфа – 3:0, и мюнхенской «Баварии», сыгравшей вничью на своем поле с «Фрайбургом» – 1:1.