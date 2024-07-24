Funny Sport: Игры с водяными пистолетами проведут в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Центральном парке Астаны в эту субботу, 27 июля, с 15:00 до 17:00 проведут игры с водяными пистолетами «Водяной мир», передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Мероприятие пройдет у монумента «Казахстанское Солнце» (Часы). Присоединиться могут все желающие, отметили в столичной администрации.

Марафон спортивных и развлекательных мероприятий продлится до 25 августа. За это время в планах организаторов из компании Green Case — дворовые игры, йога-пикник, забег с собаками, турнир по стритболу, велозабег, турнир по скакалкам, парад молодых мам с колясками и даже создание скворечников в Ботаническом саду.

— 27 июля с 14:30 до 16:30 в Центральном парке возле часов проведут водные «стрелялки» из пистолетов на свежем воздухе.

— 28 июля в триатлон-парке с 15:00 до 17:00 состоится танцевальный баттл всех стилей FunnyStep, который соберет лучших танцоров.

— 3 августа в парке Жетісу пройдут дворовые игры.

— 4 августа на Пирамиде организуют пикник с мастер-классом от профессионального инструктора по йоге.

— 10 августа в триатлон-парке проведут турнир по стритболу «Дай мяч».

— 11 августа состоится турнир по скакалкам на ЭКСПО.

— 17 августа проведут DOGS марафон — забег с собаками на набережной.

— 18 августа состоится велозабег с DJ на набережной возле HaileyBerry school.

— 24 августа в Ботаническом саду пройдёт парад мам с детскими колясками.

— 25 августа в Ботаническом саду взрослые и дети построят скворечники в рамках мероприятия «Астана — большой общий дом».