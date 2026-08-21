Где в Астане проходят школьные ярмарки

Столица

Акимат опубликовал адреса ярмарок, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: акимат Астаны

Сегодня ярмарки проходят в разных районах города. Ежедневно торговые площадки посещают от 200 до 400 человек, которые приобретают канцелярские товары, школьные принадлежности и другую необходимую продукцию к началу учебного года.

Ярмарки работают каждые выходные на следующих площадках:
* район «Сарыарқа» — ТРЦ «Рахмет», пр. Н. Тілендиева, 15;
* район «Нұра» — супермаркет «Magnum», ул. Туран, 55Д, а также «Era bazary», Коргалжынское шоссе, 96;
* район «Алматы» — ТД «Гульжан», пр. Абылай хана, 34, и ТРЦ «Астана Молл», пр. Тәуелсіздік, 34;
* район «Сарайшық» — каждую субботу и воскресенье в ТРЦ «Жібек жолы», ул. А. Байтурсынова, 34, и ТРЦ «Damu Mall», ул. Жумекена Нажимеденова, 26;
* район «Байқоңыр» — ТД «Аймақ-Тау», ул. С. Сейфуллина, 45/1.

Наряду со школьными ярмарками в столице проводится благотворительная акция «Добрые руки», направленная на поддержку детей из малообеспеченных семей. В крупных торговых центрах установлены специальные контейнеры, куда жители могут передать школьные принадлежности и другие необходимые для учебы товары.

Контейнеры для сбора помощи размещены по следующим адресам:
* район «Нұра» — ТРЦ «Сарыарқа», пр. Туран, 24;
* район «Байқоңыр» — ТД «Аймақ-Тау», ул. С. Сейфуллина, 45/1;
* район «Сарайшық» — ТРЦ «Damu Mall», ул. Жумекена Нажимеденова, 26;
* район «Алматы» — ТРЦ «Аружан», ул. И. Жансугурова, 8/1.

Проведение школьных ярмарок позволяет жителям столицы приобрести необходимые товары к новому учебному году по доступным ценам, а акция «Добрые руки» дает возможность всем желающим внести свой вклад в поддержку семей, нуждающихся в помощи.
 

#Астана #школа #ярмарки

Популярное

Все
Модернизация во имя талантов из глубинки
Песни, которые не стареют
В Алматы поздравили ветерана со 100-летием
Мегаполис цветет
Курсай. Двенадцать лет спустя
Ответственный подход
Закон Республики Казахстан О кредитной рейтинговой деятельности
Курултай как новая модель законодательной власти: традиции и современность
Женское лицо IT-сообщества
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования и цифровизации финансового рынка, банкротства, а также оценки государственных органов
Миссия – объединить людей
Общение дорогого стоит
Ускользающее лето
Гражданское общество – соавтор реформ
Формат пришелся по душе
Философия мастерства
Благодаря цифровизации в РК предотвратили необоснованные траты на 10,6 млрд тенге
Дзюдоист Габит Расулхан завоевал «золото» чемпионата мира среди кадетов
Где в Астане проходят школьные ярмарки
Онлайн-сервисы проверки и регистрации граждан запустят в день голосования на избирательных участках
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
После капремонта заработал вокзал станции Боранды
Comic Con Astana побил рекорд
Авария стала серьезным испытанием для энергосистемы юга Казахстана: мнение экспертов
«Принцесса цирка» открыла сезон
Крупную логистическую компанию оштрафовали в области Жетісу
В селе Шорнак открылся современный спорткомплекс
В Алматы отключили свет
Дом культуры за 658 млн тенге открыли в Алматинской области
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Масштабный блэкаут поставил под угрозу срыва концерт Канье Уэста в Алматы
17 лет скрывался в Европе: участника убийства осудили в Алматы
Будет построена новая школа
Задействован дополнительный финансовый рычаг
Возврат активов: 7 млрд тенге выделили на строительство школы в Астане
Сократить дефицит ученических мест
Первый ранец Али
Обеспечить прозрачность и единообразие
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Атырау становится центром вагоностроения
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Готовить специалистов нового поколения
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Соль отправится на экспорт
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Курултай: логика преемственности и ответственности
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации

Читайте также

Научную статью школьницы из Астаны опубликовали в журнале O…
Спорт, творчество, работа: как поддерживают молодежь Астаны
Надежные способы защиты от интернет-мошенников обсудили на …
Звезды, косплей и тысячи фанатов: чем удивит Comic Con Asta…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]