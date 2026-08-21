Где в Астане проходят школьные ярмарки

Фото: акимат Астаны

Сегодня ярмарки проходят в разных районах города. Ежедневно торговые площадки посещают от 200 до 400 человек, которые приобретают канцелярские товары, школьные принадлежности и другую необходимую продукцию к началу учебного года.

Ярмарки работают каждые выходные на следующих площадках:

* район «Сарыарқа» — ТРЦ «Рахмет», пр. Н. Тілендиева, 15;

* район «Нұра» — супермаркет «Magnum», ул. Туран, 55Д, а также «Era bazary», Коргалжынское шоссе, 96;

* район «Алматы» — ТД «Гульжан», пр. Абылай хана, 34, и ТРЦ «Астана Молл», пр. Тәуелсіздік, 34;

* район «Сарайшық» — каждую субботу и воскресенье в ТРЦ «Жібек жолы», ул. А. Байтурсынова, 34, и ТРЦ «Damu Mall», ул. Жумекена Нажимеденова, 26;

* район «Байқоңыр» — ТД «Аймақ-Тау», ул. С. Сейфуллина, 45/1.

Наряду со школьными ярмарками в столице проводится благотворительная акция «Добрые руки», направленная на поддержку детей из малообеспеченных семей. В крупных торговых центрах установлены специальные контейнеры, куда жители могут передать школьные принадлежности и другие необходимые для учебы товары.

Контейнеры для сбора помощи размещены по следующим адресам:

* район «Нұра» — ТРЦ «Сарыарқа», пр. Туран, 24;

* район «Байқоңыр» — ТД «Аймақ-Тау», ул. С. Сейфуллина, 45/1;

* район «Сарайшық» — ТРЦ «Damu Mall», ул. Жумекена Нажимеденова, 26;

* район «Алматы» — ТРЦ «Аружан», ул. И. Жансугурова, 8/1.

Проведение школьных ярмарок позволяет жителям столицы приобрести необходимые товары к новому учебному году по доступным ценам, а акция «Добрые руки» дает возможность всем желающим внести свой вклад в поддержку семей, нуждающихся в помощи.

