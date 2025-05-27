Участниками массового старта стали молодые горожане, общест­венные активисты, политики, представители городской власти. Для популяризации здорового образа жизни в проект включены соревнования, фитнес-занятия, тренировки и тренинги. Кроме активной час­ти, запланированы мотивацион­ные встречи и семинары в молодежных аудиториях, которые также поддержат прославленные спортсмены, они поделятся своим опытом развития таких качеств, как самодисциплина и воля к победе.

На первой открытой тренировке ее участники смогли пообщаться с чемпионами в неформальной обстановке, здесь также звучали темы полноценной здоровой жизни и воспитания характера через спорт.