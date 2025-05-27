Зарядка с чемпионами прошла в Алматы
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Людмила Гордеева
Проект «Чемпиондық рух» запущен молодежным крылом «Жастар рухы» при партии «Amanat» и из Алматы он двинется по всей стране. Спортивное мероприятие поддержали серебряный призер Олимпийских игр-2024 гимнаст Нариман Курбанов, мастер смешанных единоборств Арман Оспанов, чемпион мира по джиу-джитсу Альберт Алдияров, боец UFC Асу Алмабаев. Мастер спорта по джиу-джитсу и грэпплингу Нурсултан Орынбасаров стал амбассадором нового проекта, он же провел первую тренировку под открытым небом, к которой мог подключиться любой желающий.