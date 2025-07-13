Жамбылские школьники разработали проект «умного дома»

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Такой дом будет устойчив к землетрясениям

Фото: gov.kz

Трудности, с которыми мы сталкиваемся в жизни, нередко подталкивают к созданию полезных изобретений. Землетрясения, вызывающие огромные разрушения и человеческие потери, давно волнуют мировое сообщество. И вот, проект дома, способного противостоять подземным толчкам, разработали школьницы из Жамбылской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу акимата области.

Ученицы специализированного лицея для одарённых детей Каусар Мурзалиева и Назерке Кырманшиева представили проект уникального дома. Их идея — защитить здание во время землетрясения с помощью воздушных подушек.

Поводом для создания такого проекта стала сейсмически активная зона, в которой находится наша страна. Свою разработку они назвали «Разработка интеллектуальной системы управления умным домом с использованием воздушной подушки». Суть идеи — установка специальных воздушных подушек в основание здания, которые в случае землетрясения автоматически надуваются и приподнимают фундамент дома на 3 сантиметра. Это позволяет снизить силу колебаний и уменьшить риск разрушения строения.

Хотя идея вдохновлена японскими технологиями безопасности, в Казахстане она предложена впервые. Юные исследовательницы стремились создать не только эффективную, но и доступную для широкой аудитории систему защиты.

«На рынке уже есть такие технологии, но они очень дорогие», — отмечают они.

В ходе работы над проектом школьницы использовали платформу Arduino и разработали систему, работающую на компрессоре. При получении сигнала от сейсмодатчика система активируется, и подушки начинают надуваться. После окончания толчков они возвращаются в исходное положение. Проект был реализован не только в теории — ученицы создали и макет, протестировали его в действии.

Макет был собран из доступных материалов, а эффективность системы подтверждена экспериментально. Получив положительные результаты, девочки планируют развивать проект дальше — добавить новые сенсоры и интегрировать управление через мобильное приложение.

Их разработка — наглядный пример инновационного мышления и искреннего интереса к науке. Если система будет доработана и запущена в промышленное производство, она может стать новым эффективным решением для защиты от землетрясений в Казахстане. А стремление молодёжи к науке и технике — залог будущих решений актуальных проблем.

#Казахстан #дети #землетрясение #изобретение

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