Живой голос истории

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Павел Ильин

На сцене Государственной академической филармонии им. Еркегали Рахмадиева состоялась премьера оперы «Бейбарыс».

фото предоставлено организаторами

История ее создания берет свое начало с 2003 года, когда композитор Айткали Жайымов задумал создать произведение, посвященное великому сыну казахских степей. Первая редакция исторической оперы, к работе над которой присоединился Арман Жайым, увидела свет в 2007 году. Однако композиторы не остановились на достигнутом, и в результате последующего шестилетнего труда поклонники музыкального театра получили концертный вариант произведения, исполненный Казахским оркестром филармонии.

Возросший общественный интерес к личности султана Бейбарыса, а также юбилейные мероприятия к его 800-летию, проведенные в прошлом году, побудили композиторов вновь взяться за творческую переработку своего детища. Ее итогом стала новая редакция произведения, предназначенная для исполнения Казахским оркестром, руководит которым один из соавторов оперы, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Парасат» профессор Айткали Жайымов.

Стоит отметить, что композитор принял деятельное участие и в написании либретто оперы «Бейбарыс». Оно было создано им в творческом союзе с известным поэтом, заслуженным деятелем Казахстана, лауреатом Государственной премии в области литературы и искусства Улыкбеком Есдаулетом.

В постановке новой редакции оперы приняли участие Камерный хор филармонии под руководством заслуженного деятеля РК Гульмиры Куттыбадамовой, ансамбль народного танца «Шалкыма» под руководством заслуженного деятеля РК Абдрасула Есекеева, танцевальный коллектив Ансамбля песни и танца Национальной гвардии под руководством Эльмиры Баккали, а также танцевальная группа ансамбля Национального военно-патриотического центра МО РК под руководством Алишера Мухатаева.

Оперные партии исполнили солисты отдела классического вокала филармонии. В образе султана Бейбарыса перед зрителями предстал лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» Алтынбек Абдильда.

Успех премьеры, прошедшей с аншлагом, наиболее красноречиво говорит о том, что публике было представлено выдающееся произведение. Создав историческую оперу, посвященную великому государственному деятелю и полководцу прошлых веков, авторы внесли огромный вклад в развитие современного казахского музыкального театра.

#культура #опера #филармония #премьера #Бейбарыс

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