Жизнь меняется к лучшему

О проблемах поселка Актогай, который находится в Аягозском районе, мы уже писали («Совсем не белая роща», «Казахстанская правда» от 24 августа 2023 года). После выхода материала прошло два с небольшим месяца, и, по словам местных жителей, в последнее время в населенном пункте наметились изменения к лучшему.

В настоящее время, напомним, численность населения Актогая, по официальным данным, составляет 5 916 человек. Основной развивающейся отраслью является горнодобывающая промышленность. Здесь расположен крупный медный рудник открытого типа ТОО «KAZ MineralsAktogay».

Годовая мощность Актогайской площадки по переработке сульфидной руды составляет 50 млн тонн с двух обогатительных фаб­рик. В поселковом округе на сегодняшний день зарегистрировано 95 субъектов малого и среднего предпринимательства – 6 юридических лиц и 89 индивидуальных предпринимателей.

Жилищный фонд составляет 1 038 домов. Очередь на получение жилья из государственного фонда составляет 24 человека. Медицинскую помощь населению оказывает одна врачебная амбулатория. Всего здесь работают четыре врача и 27 сотрудников среднего медицинского звена.

Однако в ближайшие пять лет в Актогае грядут серьезные перемены.

Согласно утвержденной «Дорожной карте социально-экономического развития до 2028 года», в поселке планируются ремонт и укрепление материально-технической базы объектов образования и здравоохранения. В планах – строительство жилья, в том числе для многодетных и малообеспеченных семей, улучшение состояния инженерных сетей.

Ожидается ввод десяти двухквартирных жилых домов для многодетных, малообеспеченных семей, работников бюджетных организаций, а также других категорий лиц, состоящих в очереди на жилье.

В следующем году планируется завершение прокладки водопроводных сетей, строительство водозаборных и канализацион­ных очистных сооружений. Общая стоимость работ, соглас­но документации, составляет 5 284 млн тенге.

Также в планах значится средний ремонт дороги от Актогая до автомобильной дороги респуб­ликанского значения Алматы – Усть-Каменогорск.

В следующем году в поселке также завершится строительство линии электропередачи. До 2028-го планируются установка уличного освещения на улицах Т. Мусабаева, Момышулы, Желтоксан, Кузембаева и реконструкция линий электропередачи протяженностью 40 км. Всего на электроснабжение намечено затратить 2 448,3 млн тенге.

В рамках исполнения «дорожной карты» предусмотрено осуществить благоустройство центральной площади Актогая, установить детскую игровую площадку по ул. Кабанбай-батыра и привести в порядок парк «Баукеш». Все это обойдется в 108,3 млн тенге. Также планируется строительство полигона ТБО на сумму 322 млн тенге.

На развитие сферы образования намечено затратить 5 661,4 млн тенге. В том числе на благо­устройство территории Актогайской средней школы, капитальный ремонт ее фасада, замену котлов отопления и при­обретение генератора мощностью 250 кВт, а также на укреп­ление материально-технической базы.

Кроме того, в планах значатся благоустройство территории средней школы № 8 и строительство «Комфортной школы» на 300 мест. Предусмотрено возведение детского сада на 140–200 мест. Планируются работы и в сфере здравоохранения.

В частности, намечен капитальный ремонт котельной и прачечной местной врачебной амбулатории на 166 млн тенге.

На капитальный ремонт Дома культуры Актогая, в том числе на укрепление материально-технической базы учреждения планируется затратить 95,5 млн тенге.

Что касается социального обеспечения, то планируется создание временных рабочих мест в рамках Национального проекта «Развитие предпринимательства на 2021–2025 годы», выдача безвозмездных грантов по 400 МРП для социально уязвимых слоев населения, предоставление льготных микрокредитов для молодежи под 2,5% и трудо­устройство на постоянное рабочее место.

Также в планах значится краткосрочное обучение по востребованным специальностям. Предусматривается переподготовка жителей поселка Актогай по четырем специальностям в Электротехническом колледже с последующим трудоустройством в ТОО «KAZ MineralsAktogay» за счет собственных средств компании.

Стоит отметить, что компания за счет собственных средств в Актогае уже провела средний ремонт улицы Сатпаева протяженностью 1,8 км на сумму 148,7 млн тенге. Капитально отремонтирована дорога между Актогаем и селом Копа стоимостью 642,4 млн тенге. В настоящее время проводится установка детских игровых площадок в поселке Актогай и в селе Копа на сумму 60,7 млн тенге.

В 2020 году компания при­обрела для Актогайской больницы необходимое оборудование на 43 млн тенге. В 2021 году приобретены машины скорой помощи для больниц Актогая и Копа, обошедшиеся в 22 млн тенге. Нынче выделены средства в сумме 22,5 млн тенге для обеспечения школы села Копа водой. Пробурена скважина, установлены новое оборудование, резервуар, установка для очистки воды, бойлер.

В текущем году за счет средств компании в сумме 27,6 млн тенге завершена реконструкция пожарного депо. Также нынче компанией запущен проект по переквалификации 15 безработных жителей Актогая и Копа, состоящих на учете в центре занятости. Для всех прошедших переквалификацию гарантировано трудоустройство в

«KAZ MineralsAktogay».

На постоянной основе выделяются гранты и выпускникам школ, которые после обучения будут трудоустроены в компанию.