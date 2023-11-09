Жизнь меняется к лучшему

Статьи
2
Флора Левина, область Абай

Для поселка Актогай разработана «Дорожная карта социально-экономического развития».

О проблемах поселка Актогай, который находится в Аягозском районе, мы уже писали («Совсем не белая роща», «Казахстанская правда» от 24 августа 2023 года). После выхода материала прошло два с небольшим месяца, и, по словам местных жителей, в последнее время в населенном пункте наметились изменения к лучшему.

В настоящее время, напомним, численность населения Актогая, по официальным данным, составляет 5 916 человек. Основной развивающейся отраслью является горнодобывающая промышленность. Здесь расположен крупный медный рудник открытого типа ТОО «KAZ MineralsAktogay».

Годовая мощность Актогайской площадки по переработке сульфидной руды составляет 50 млн тонн с двух обогатительных фаб­рик. В поселковом округе на сегодняшний день зарегистрировано 95 субъектов малого и среднего предпринимательства – 6 юридических лиц и 89 индивидуальных предпринимателей.

Жилищный фонд составляет 1 038 домов. Очередь на получение жилья из государственного фонда составляет 24 человека. Медицинскую помощь населению оказывает одна врачебная амбулатория. Всего здесь работают четыре врача и 27 сотрудников среднего медицинского звена.

Однако в ближайшие пять лет в Актогае грядут серьезные перемены.

Согласно утвержденной «Дорожной карте социально-экономического развития до 2028 года», в поселке планируются ремонт и укрепление материально-технической базы объектов образования и здравоохранения. В планах – строительство жилья, в том числе для многодетных и малообеспеченных семей, улучшение состояния инженерных сетей.

Ожидается ввод десяти двухквартирных жилых домов для многодетных, малообеспеченных семей, работников бюджетных организаций, а также других категорий лиц, состоящих в очереди на жилье.

В следующем году планируется завершение прокладки водопроводных сетей, строительство водозаборных и канализацион­ных очистных сооружений. Общая стоимость работ, соглас­но документации, составляет 5 284 млн тенге.

Также в планах значится средний ремонт дороги от Актогая до автомобильной дороги респуб­ликанского значения Алматы – Усть-Каменогорск.

В следующем году в поселке также завершится строительство линии электропередачи. До 2028-го планируются установка уличного освещения на улицах Т. Мусабаева, Момышулы, Желтоксан, Кузембаева и реконструкция линий электропередачи протяженностью 40 км. Всего на электроснабжение намечено затратить 2 448,3 млн тенге.

В рамках исполнения «дорожной карты» предусмотрено осуществить благоустройство центральной площади Актогая, установить детскую игровую площадку по ул. Кабанбай-батыра и привести в порядок парк «Баукеш». Все это обойдется в 108,3 млн тенге. Также планируется строительство полигона ТБО на сумму 322 млн тенге.

На развитие сферы образования намечено затратить 5 661,4 млн тенге. В том числе на благо­устройство территории Актогайской средней школы, капитальный ремонт ее фасада, замену котлов отопления и при­обретение генератора мощностью 250 кВт, а также на укреп­ление материально-технической базы.

Кроме того, в планах значатся благоустройство территории средней школы № 8 и строительство «Комфортной школы» на 300 мест. Предусмотрено возведение детского сада на 140–200 мест. Планируются работы и в сфере здравоохранения.
В частности, намечен капитальный ремонт котельной и прачечной местной врачебной амбулатории на 166 млн тенге.

На капитальный ремонт Дома культуры Актогая, в том числе на укрепление материально-технической базы учреждения планируется затратить 95,5 млн тенге.

Что касается социального обеспечения, то планируется создание временных рабочих мест в рамках Национального проекта «Развитие предпринимательства на 2021–2025 годы», выдача безвозмездных грантов по 400 МРП для социально уязвимых слоев населения, предоставление льготных микрокредитов для молодежи под 2,5% и трудо­устройство на постоянное рабочее место.

Также в планах значится краткосрочное обучение по востребованным специальностям. Предусматривается переподготовка жителей поселка Актогай по четырем специальностям в Электротехническом колледже с последующим трудоустройством в ТОО «KAZ MineralsAktogay» за счет собственных средств компании.

Стоит отметить, что компания за счет собственных средств в Актогае уже провела средний ремонт улицы Сатпаева протяженностью 1,8 км на сумму 148,7 млн тенге. Капитально отремонтирована дорога между Актогаем и селом Копа стоимостью 642,4 млн тенге. В настоящее время проводится установка детских игровых площадок в поселке Актогай и в селе Копа на сумму 60,7 млн тенге.

В 2020 году компания при­обрела для Актогайской больницы необходимое оборудование на 43 млн тенге. В 2021 году приобретены машины скорой помощи для больниц Актогая и Копа, обошедшиеся в 22 млн тенге. Нынче выделены средства в сумме 22,5 млн тенге для обеспечения школы села Копа водой. Пробурена скважина, установлены новое оборудование, резервуар, установка для очистки воды, бойлер.

В текущем году за счет средств компании в сумме 27,6 млн тенге завершена реконструкция пожарного депо. Также нынче компанией запущен проект по переквалификации 15 безработных жителей Актогая и Копа, состоящих на учете в центре занятости. Для всех прошедших переквалификацию гарантировано трудоустройство в
«KAZ MineralsAktogay».

На постоянной основе выделяются гранты и выпускникам школ, которые после обучения будут трудоустроены в компанию.

#дорожная карта #поселок #Актогай

Популярное

Все
Домбристы ансамбля «Шалқыма» завоевали Гран-при на международном конкурсе Fest Festival в Ташкенте
Проводили на пенсию поливая из шлангов
Традиционный танцевальный фестиваль Ballet Globe неожиданно сменил формат
Казахская Мария Кюри
Оплату за проезд предложено изменить
На десять тысяч новых граждан прирастет население Казахстана только за счет специальной программы «Аңсаған сәби»
Заложники ситуации
Зона «красная», износ – высокий
Весь мир – одна семья
В гости к Достоевскому
В честь защитника Родины
Здесь будет город-сад!
«Как не любить мне эту землю...»
С уважением к многовекторности
Итоги PEMPAL в Казахстане
Дорогой творческих успехов
Чем больше, тем лучше
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Сколько этносов проживает в Казахстане
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Сотни человек эвакуировали в испанской Валенсии
Скот стоимостью более 65 млн тенге вернули хозяину актюбинские полицейские
Касым-Жомарт Токаев лично проводил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Астаны
Село, мы ищем таланты!
Антикор Казахстана и Госдеп США обсудили вопросы возврата активов
Люди хотят знать правила игры
Объем турецких инвестиций в Казахстан вырос
TURKTIME: "Наше председательство будет проходить под девизом "Тюркская эпоха" – Токаев
О наших сокровищах узнает весь мир
Режим ЧС ввели в Италии
Информацию о доходах шахтеров за время простоя озвучили в АМТ
И снова «Бунт невесток»
Дороги, которые нас... разделяют
Ни к селу ни к городу
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Детективы вне закона
Сбылась вековая мечта
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Один день из жизни страны
В Казахстане посчитали население
Приказ выше кодекса?
«Плохиш» казахского кино
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов

Читайте также

Дорогой творческих успехов
«Как не любить мне эту землю...»
В гости к Достоевскому
Весь мир – одна семья

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]