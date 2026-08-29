Знать свои корни и открыться миру

За этот период их слушателями стали тысячи местных жителей разных возрастов и национальностей. У каждого из них были свои причины, чтобы изучать язык Шиллера и Гете.

– На курсы приходят самые разные люди. Для многих главной мотивацией является желание восстановить или сохранить свой родной язык и связь с немецкими корнями. Среди слушателей есть студенты и взрослые, которым немецкий язык необходим для учебы или профессиональной деятельности. В детских группах занимаются ребята из немецких семей, и для них изучение языка – важная часть знакомства со своей культурой и историей, – рассказала преподаватель немецкого языка ЭКО Ольга Загребина.

К примеру, учитель истории школы-гимназии Arai-Elite Людмила Нейфельд, как и многие другие, решила вновь сесть за парту и изучать родной язык. Знание своих корней делает человека духовно богаче и помогает с уверенностью смот­реть в будущее.

– Немецкий язык я изучала в школе. Но за годы, пока не использовала его, многое стало забываться, поэтому сейчас вновь вернулась к освоению языка. Хочу восстановить свои знания, расширить словарный запас, иметь возможность регулярно практиковаться, – говорит Людмила Владимировна.

По ее мнению, особенно важно передавать знания детям и молодежи, чтобы они понимали, какое культурное наследие получили от своих предшест­венников. Людмила Нейфельд считает, что немецкий язык нельзя назвать простым для изучения. Определенные трудности могут вызывать грамматика, порядок слов в предложении, артикли и склонение. Приходится привыкать к логике построения речи. По 20–30 минут в день она повторяет слова, выполняет­ упражнения, смотрит видео на немецком языке. Женщина поняла, как важна регулярность, ведь даже непродолжительные ежедневные занятия дают гораздо больший результат, нежели долгие, но редкие.

На курсах особо ценно живое общение. Ученики стараются выразить свои мысли по-немецки и иногда сами удивляются тому, что у них действительно получается говорить.

– Хочу научиться свободному общению и не бояться использовать язык во время путешествий и встреч с носителями. Считаю, что знание другого языка расширяет возможности человека как в личной жизни, так и в профессиональной сфере, – говорит Людмила Владимировна.

Студентка 3-го курса Таразского регионального университета им. М. Х. Дулати Ангелина Юрченко присоединилась к группе начинающих чуть больше года назад.

– Изучала язык самостоятельно по Youtube-каналам, с помощью мобильных приложений. Но мне не хватало языковой среды. На уроках Ирины Александровны Гилинской не бывает скучно – rаждый по-своему интерес­ный и запоминающийся, – поделилась Ангелина Юрченко.

Так, много улыбок вызывают ситуа­ции, связанные с немецкими фразео­логизмами, пословицами, которые невозможно понять буквально. Такие моменты прекрасно помогают снять напряжение. Сегодня в учебном процессе активно используются и цифровые технологии, в том числе искусственный интеллект. С его помощью участники выполняют задания по развитию навыков говорения и аудирования, работают с визуальными материалами, решают творческие задачи и создают собственные языковые продукты. Это делает занятия современными, нескучными и мотивирующими.

– Мы стараемся создать на занятиях теплую, доброжелательную атмосферу, в которой человек не боится оступиться. Ошибка – естественная часть процесса обучения, а не повод для стеснения. Большое внимание мы уделяем взаимопомощи, поддержке и уважительному отношению друг к другу и разным языкам народа Казахстана. Преподаватели работают с учащимися индивидуально, учитывают их особенности, интересы, возможности, – объясняет педагог Ольга Загребина.

Сегодня в немецком этнокультурном объединении открыты семь учебных групп для детей, подростков и взрос­лых, которые посещают около ста жамбылцев.

– Языковые курсы в нашем регионе открыты с 1996 года. Мы стараемся создать для наших слушателей среду, где немецкий язык становится неотъемлемой частью общения и культурной жизни, – отметила Ольга Загребина. – Помимо курсов у нас проводятся тематические семинары и встречи, мастер-классы по приготовлению национальных блюд, вставки, конкурсы. Обязательно вместе отмечаем государственные праздники и всегда помним, что Казахстан – многонациональная страна, где представители разных этносов имеют возможность сохранять и развивать свою культуру, изучать родной язык. Наше единство надо непременно сохранить для будущих поколений казахстанцев.