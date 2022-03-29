1 апреля в Казахстане начнется прием документов в первый класс и продлится до 1 августа. Прием в 1 класс осуществляется через веб-портал "электронного правительства" Еgov.kz, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

"В 1 класс принимаются дети в возрасте шести лет, а также дети, которым в текущем календарном году исполняется шесть лет. Для этого потребуется заявление родителя либо законного представителя ребенка, копия свидетельства о рождении ребенка, документ о состоянии здоровья по форме 026/у-3 и по форме 063/у, а также две фотографии обучающегося размером 3х4", – говорится в сообщении.

Управления образования в регионах через социальные сети и СМИ будут проводить информационно-разъяснительную работу среди родителей о правилах приема детей в школу.

Ожидается, что в этом году в первый класс пойдут более 400 тысяч детей.