10 000 желающих: сколько абитуриентов получат гранты в Nazarbayev University

Образование
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Мира Аблаева

Рекордное число абитуриентов подало заявки для поступления в NU в этом году. Их общее количество на 40% больше, чем в предыдущие годы. По мнению представителей вуза, это отражает рост популярности и доверия к учебному заведению

Конечно, большинство хотят поступить на государственные гранты. Но, к сожалению, в этом году выделено всего 2 409 образовательных грантов. С учетом большого спроса на обучение и ограниченного количества выделенных государственных грантов университет прилагает усилия по привлечению студентов на платной основе.

Президент NU Вакар Ахмад отмечает, что столь высокому интересу к университету в Казахстане и за рубежом способствовало улучшение его позиций в мировых рейтингах:

– Согласно данным TimesHigherEducation (THE), определяющим рейтинг среди лучших международных исследовательских вузов, NU входит в топ 24 процентов учебных заведений мира. А Высшая школа образования NU – единственная из Центральной Азии вошла в число 200 лучших в мире. Благодаря такому рейтингу казахстанским вузом интересуются иностранцы: сотни заявок на обучение поступили от абитуриентов из 44 стран, в том числе из Китая, России, США, государств Центральной Азии и Европы.

Также университет предоставляет широкий спектр современных академических программ в различных областях, включая инженерные науки, науку об ИИ, естественные, социальные и гуманитарные науки, что делает его привлекательным для молодежи, ориентированной на глобальную карьеру.

Вуз продолжает создавать сильную, высококвалифицированную и конкурентоспособную профессиональную среду для Казахстана. Напомним: трудоустраиваемость выпускников NU составляет 98%, при этом 92% остаются работать в стране.

Для обучения на коммерческой основе еще ведется прием документов: на программу предуниверситетской подготовки (Foundation) и бакалавриат – до 12 июня, а на магистратуру и докторантуру – до 25 июня 2025 года.

#дети #Образование #университет

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