30-летний пожарный погиб в Алматы

В Алматы при тушении пожара погиб командир отделения специализированной пожарной части, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

25 декабря 2023 года в 16:56 пожарные расчеты специализированной пожарной части №19 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы выехали на тушение пожара в Карасайском районе села Кокозек.

«При исполнении служебного долга при тушении пожара, охватившего кровлю 2-этажного частного дома, погиб командир отделения СПЧ-19 старший сержант гражданской защиты Уәли Әділет Аянұлы. Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работает оперативно-следственная группа. Министерство по чрезвычайным ситуациям выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Әділет Аянұлы. Вечная память о нем как о грамотном специалисте, профессионале своего дела навсегда останется в наших сердцах», – отметили в ведомстве.

Командир отделения СПЧ-19 старший сержант гражданской защиты Уәли Әділет Аянұлы родился в 1993 году в Алматинской области. В органах гражданской защиты служит более 8 лет. У него остались жена и четверо детей.

МЧС окажет всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного.