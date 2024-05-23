Пять человек погибли в Мексике при обрушении сцены на предвыборном митинге

Около 50 получили ранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: иллюстративное Kazpravda.kz

Сцена обрушилась на митинге в штате Нуэво-Леон, завершающем кампанию кандидата в президенты Хорхе Майнеса, сообщил губернатор штата Самуэль Гарсия.

«Я только что доложил президенту о трагедии. По предварительной информации, пять человек погибли и около 50 получили различные виды травм, некоторые серьёзные, другие средней тяжести», - сообщил Гарсия журналистам.

В конце митинга Майнеса, который находился на сцене, сильным ветром снесло её заднюю часть. На видео в социальных сетях видно, как металлоконструкция с огромным плакатом перелетела через выступающих и упала на зрителей.

Встреча была завершающей для президентской кампании Майнеса и проходила в регионе с самой сильной поддержкой его партии Movimiento Ciudadano, местный губернатор Гарсия также представляет это движение.