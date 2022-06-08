Почти 80 водителей пожизненно лишены водительских прав в Алматы

В Алматы пожизненно лишены водительских прав 78 водителей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Один из них – гр. А., который был задержан экипажем специализированного батальона патрульной полиции на пересечении улиц Байтурсынова и Карасай батыра. Как показала наркологическое освидетельствование, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

"Впервые прав меня лишили в 2017 году, я пьяным сел за руль. Срок наказания не истек, в 2020 году меня снова задержали в нетрезвом состоянии. Тогда меня привлекли к уголовной ответственности по ст. 346 ч.1 УК РК и пожизненно лишили прав. Но на днях меня снова остановили, я выпил у друга и хотел добраться до дома. Очень сильно сожалею об этом", - рассказал гр.А.

По сообщению управления дознания ДП, за полтора года подразделением расследовано и направлено в суд 66 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст.346 УК РК.

"В результате решением суда 78 водителей пожизненно лишены права управления транспортным средством. Кроме того, они приговорены к реальным срокам отбытия наказаний от 1 года до 6 лет лишения свободы. Вместе с тем, 8 уголовных дел находятся на стадии судебного следствия", - отметил начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.