79 олимпийских побед

Торжественное чествование казахстанских олимпийцев в столице прошло в формате гала-ужина. При этом со знаменательной датой наших отличившихся чемпионов и призеров, а также коллектив НОК РК ранее поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, отметивший, что эта организация играет особую роль в нашей стране. «Продвигая олимпийские ценности, вы вносите огромный вклад в популяризацию спорта среди молодежи и укрепление сотрудничества с международными структурами. В результате наши спорт­смены добиваются больших успехов на многих крупных соревнованиях. Они завоевали сотни наград на Олимпийских играх, мировых первенствах и чемпионатах Азии. Имена наших чемпионов золотыми буквами вписаны в летопись мирового спорта», – написал он в поздравительном послании.

Вклад в развитие спорта Нацио­нального олимпийского комитета, а также наших спортсменов в поздравительных посланиях отметили и руководители самых значимых международных спортивных организаций.

Так, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и другие лидеры мирового спорта написали следующее:

«Ваш юбилей – это ключевое событие не только для вас, но и для всей нашей олимпийской семьи. Поэтому я хотел бы поблагодарить всю команду НОК Казахстана, действующую под эффективным руководством вашего президента НОК и моего друга Тимура Кулибаева, за все, что вы делаете для продвижения спорта для всех и в каждом уголке вашей страны. Уверенно глядя в будущее, я хочу заверить вас, что вы всегда можете рассчитывать на поддержку МОК в продвижении олимпийских ценностей – мира и солидарности. Ваши спортсмены завоевали невероятное количество наград – 79 олимпийских медалей. Есть чем гордиться!» – заявил он, отметив также, что олимпийское сообщество высоко оценило казахстанскую заявку на зимние Олимпийские игры в 2022 году.

«Я хотел бы поздравить всех по случаю 30-летнего юбилея Национального олимпийского комитета Республики Казахстан со всеми вашими достижения­ми за последние три декады, а также пожелать всяческих успехов в будущем. Казахстан имеет экономический, социаль­ный и спортивный потенциал с очень тщательным подходом к менедж­менту. С четким видением будущего спорта вы достигнете высоких результатов в спорте. Я также уверен в вашем дальнейшем успехе в продвижении спорта среди молодежи, которая вносит значимый вклад в построение лучшего мира, дружбу, единство и мир во всем мире. Поздравляю НОК РК с юбилеем!» – в своем послании отметил президент Меж­дународной федерации дзюдо Мариус Визер.

«Борьба у казахов в ДНК. И я хочу выразить благодарность за поддержку, которую НОК Казахстана оказывает нашему виду спорта, и за укрепление олимпийского духа спортсменов. Олимпийский комитет Казахстана за свою небольшую историю уже обладает таким богатством, как 79 олимпийских медалей. И, поз­вольте отметить, 17 из них завое­вали борцы. При этом общее количество медалей по всем видам борьбы в разных возрастных и весовых категориях, привезенных с международных соревнований, у Казахстана просто огромное. Я хотел бы поздравить всю команду НОК Казахстана за успешную 30-летнюю историю и пожелать дальнейших успехов и процветания!» – сказал в специальном видеообращении Ненад Лалович, президент Объединенного мира борьбы (UWW).

«Казахстан всегда удерживал топовые позиции среди пяти лидеров в спорте в Азии, – в свою очередь отметил президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов, член Международного олимпийского комитета доктор Робин Митчелл. – Казах­стан, будучи членом Олимпийского совета Азии, также впервые принял участие в летних Азиатских играх Хиросима-1994. С того момента ваша страна всегда удерживала топовые позиции среди пяти лидеров в спорте в Азии. Стоит отметить, что с момента интеграции в олимпийское сообщество Казахстан показал не только достижения в спорте, но также получил несколько назначений в региональных и международных структурах олимпийской семьи. В скором времени вам предстоит участие в летних Азиатских играх Ханчжоу-2022, и я хочу воспользоваться данной возможностью и пожелать делегации Казахстана приятного перелета в и из Китая, а также уверенных побед вашим спортсменам».

«Для меня большая честь поздравить вас с 30-летием Национального олимпийского комитета Республики Казахстан! 30 лет исполняется также и олимпийскому движению в Казах­стане, и представительству Казахстана в международном олимпийском движении. Для кого-то 30 лет – это мало, для кого-то много, но, тем не менее, у вас очень насыщенная история развития олимпийского движения. Ваш успех очевиден, вы только представьте – 15 олимпийских чемпионов, 64 олимпийских медалиста и более 11 тысяч олимпийцев! Желаю вам дальнейших побед и достижений!» – озвучил в своем поздравлении вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч.

Национальный олимпийский комитет Казахстана начал свой путь в далекие 90-е годы и на протяжении 30 лет сумел организовать олимпийское сообщество страны в соответствии с международными нормами. С 1993 года НОК РК является международным институтом, который сотрудничает с МОК и представляет интересы Казахстана на Олимпийских играх, а также на региональных, континентальных и всемирных комплексных соревнованиях, проводимых под патронажем МОК.

Первые олимпийские медали из Норвегии в 1994 году нашей стране принес лыжник Владимир Смирнов. А уже два года спустя в Атланте (США) наши спорт­смены завоевали 11 медалей. С момента обретения спортивной самостоятельности Казахстан принял участие в семи летних Олимпийских играх. Результат – 71 медаль, в том числе 14 золотых. Также в активе казахстанских спортсменов – 8 медалей разного достоин­ства с зимних Олимпийских игр, среди них одно «золото». Его в норвежском Лиллехаммере в 1994 году завоевал Владимир Смирнов, добавив к своему персональному зачету еще два «серебра». В 1998 году две «бронзы» из японского Нагано привезли Людмила Прокашева и также Владимир Смирнов. Копилку сборной олимпийских «зимников» также пополнили биатлонистка Елена Хрусталева, завоевавшая сереб­ряную медаль на Олимпиаде в канадском Ванкувере, и фигурист Денис Тен – бронзовый призер Олимпиады в 2014 году в Сочи. А Олимпиада в южнокорейском Пхенч­хане в 2018 году принесла «бронзу» для фристайлистки Юлии Галышевой.

Летняя Олимпиада в Сиднее-2000 открыла новую эпоху казахстанского бокса. Золотые трофеи для нашей страны добыли опытный боксер Ермахан Ибраимов и 20-летний спортсмен Бекзат Саттарханов. Тогда же большой прорыв совершила Ольга Шишигина – именитая легкоатлетка победила на сиднейской Олимпиаде, а затем и легкоатлетка Ольга Рыпакова в последующих трех играх завоевала еще несколько медалей: Пекин-2008 – «сереб­ро», Лондон-2012 – «золото» и ­Рио-2016 – «серебро».

Олимпиада в бразильском Рио-де-Жанейро стала для сборной Казахстана самой результативной. В зачете сборной сразу 17 наград: 2 золотые, 5 серебряных и 10 бронзовых. Летние Олимпийские игры-2016 открыли новую звезду мирового плавания – Дмитрия Баландина. Эта победа стала исторической – первой для Казахстана в плавании. Золотым призером этой Олимпиады также стал Данияр Елеусинов – «Талантливый боец поколения» пополнил список одаренных казахстанских боксеров, таких как Василий Жиров, Бахтияр Артаев, Ермахан Ибраимов, Бекзат Саттарханов, Бахыт Сарсекбаев, Серик Сапиев. А в 2012 году велогонщик Александр Винокуров завершил свою спортивную карьеру на Олимпиаде в Лондоне.

По случаю юбилея выдающиеся спорт­смены страны получили медали за вклад в развитие олимпийского движения в Республике Казахстан. Глава НОК РК Тимур Кулибаев вручил высшие награды НОК РК – олимпийские ордена – обладательнице трех медалей Олимпиады Ольге Рыпаковой (легкая атлетика), заслуженному тренеру РК по боксу Мырзагали Айтжанову, заслуженному тренеру СССР по боксу Юрию Цхаю, директору департамента спорта НОК РК Елсияру Канагатову.

Почетными знаками I и II степени были награждены олимпийские чемпио­ны по боксу Бахтияр Артаев и Серик Сапиев, победитель Олимпиады пловец Дмитрий Баландин, олимпийский чемпион Юрий Мельниченко (греко-римская борьба), призеры ОИ боксеры Иван Дычко, Болат Жумадилов, Василий Левит, обладатель олимпийского «серебра» дзюдоист Асхат Житкеев, а также обладательница третьего места Олимпиады Людмила Прокашева (конькобежный спорт), бронзовые призеры ОИ Арман Чилманов (таеквондо), Елена Шалыгина (женская борьба), именитый тренер по боксу Галымбек Кенжебаев, призеры ОИ по тяжелой атлетике Денис Уланов и Жазира Жаппаркуль, призер Олимпиады по вольной борьбе Акжурек Танатаров, чемпион мира по боксу Мерей Акшалов.

Помимо именитых спортсменов, почетные знаки также получили именитые тренеры Мадыгали Карсыбеков (шорт-трек), Оксана Тен (фигурное катание). Кроме того, многие деятели спорта были награждены юбилейными медалями. Добавим, что празднование юбилея проходило на протяжении 30 дней во всех регионах Казахстана.