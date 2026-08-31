Ержан Байтлес назначен новым генеральным директором ТОО «Қазақ газеттері»

Фото: Игорь Бургандинов / Kazpravda.kz

Ержан Байтлес родился в 1981 году в Кызылординской области. В 2002 году закончил факультет журналистики Казахского национального университета имени Аль-Фараби.

Работал корреспондентом в таких известных изданиях страны, как «Алматы акшамы», «Алты Алаш», «Ана тiлi», «Егемен Казакстан», и прошел все этапы журналистской карьеры.

В 2008-2011 годах он был первым заместителем главного редактора республиканской газеты «Ана тiлi». Позже был собственным корреспондентом республиканской газеты «Егемен Казакстан» в Кызылординской области.

В 2018-2019 годах он занимал должность заместителя председателя Кызылординского областного филиала партии «Нур Отан».

В 2019 году был заведующим сектором пресс-службы Президента РК, а с 2021 по 2023 год — заместителем заведующего Секретариата Государственного советника РК.

С 2023 года был заместителем пресс-секретаря Президента РК.