Олжас Бектенов сохранил за собой пост Премьер-министра

Соответствующий Указ опубликовала Акорда

Фото: Пресс-служба Правительства

Указом Главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен Премьер-Министром Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz

Соответствующий Указ опубликовала Акорда.

Родился в 1980 году в г. Алматы.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «юрист» (2001 г.).

Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом отдела в Управлении юстиции г. Алматы.

В 2005-2006 гг. — эксперт, главный эксперт Юридического отдела Канцелярии Премьер-министра РК.

С 2006 по 2009 годы работал в Администрации Президента РК.

С 2009 по 2012 годы был заместителем председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК.

В 2012-2014 гг. проходил службу в должности начальника департамента в центральном аппарате Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

В 2015-2016 гг. — руководитель аппарата акима города Астаны, заведующий Секретариатом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2016-2017 гг. — руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по г. Астане.

С 2017 по 2018 г. — заместитель акима Акмолинской области.

С 2018 по 2019 г. — заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С 2019 по 2022 г. — Первый заместитель Председателя Агентства РК по противодействию коррупции.

С февраля 2022 года по апрель 2023 года —  Председатель Агентства РК по противодействию коррупции.

3 апреля 2023 года Указом Главы государства назначен Руководителем Администрации Президента РК.

6 февраля 2024 года Указом Президента РК назначен Премьер-министром РК.

Награжден орденами «Айбын» ІІ степени (2014), «Даңқ» ІІ степени (2021)

#указ #должность #Бектенов

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