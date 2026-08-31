Олжас Бектенов сохранил за собой пост Премьер-министра

Соответствующий Указ опубликовала Акорда
Указом Главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен Премьер-Министром Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz
Соответствующий Указ опубликовала Акорда.
Родился в 1980 году в г. Алматы.
Окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «юрист» (2001 г.).
Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом отдела в Управлении юстиции г. Алматы.
В 2005-2006 гг. — эксперт, главный эксперт Юридического отдела Канцелярии Премьер-министра РК.
С 2006 по 2009 годы работал в Администрации Президента РК.
С 2009 по 2012 годы был заместителем председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК.
В 2012-2014 гг. проходил службу в должности начальника департамента в центральном аппарате Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).
В 2015-2016 гг. — руководитель аппарата акима города Астаны, заведующий Секретариатом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.
В 2016-2017 гг. — руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по г. Астане.
С 2017 по 2018 г. — заместитель акима Акмолинской области.
С 2018 по 2019 г. — заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.
С 2019 по 2022 г. — Первый заместитель Председателя Агентства РК по противодействию коррупции.
С февраля 2022 года по апрель 2023 года — Председатель Агентства РК по противодействию коррупции.
3 апреля 2023 года Указом Главы государства назначен Руководителем Администрации Президента РК.
6 февраля 2024 года Указом Президента РК назначен Премьер-министром РК.
Награжден орденами «Айбын» ІІ степени (2014), «Даңқ» ІІ степени (2021)