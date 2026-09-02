AI-Sana создает экосистему будущего

Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Искусственный интеллект задает ритм для развития высшего образования

коллаж Павла Цедилина при помощи ChatGPT

Отечественные вузы активно внедряют его в программы, а студенты и молодые исследователи создают и запускают инновационные проекты. Все эти инициативы стали возможны благодаря масштабной государственной программе AI-Sana.

Она запущена в 2024 году по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Ее цель – подготовить специалис­тов в области искусственного интеллекта и построить национальную AI-экосистему, объединяющую обучение, исследование и разработку стартапов.

Министерство науки и высшего образования совместно с вузами системно претворяет в жизнь программу по всей стране. По данным ведомства, на первом этапе более 697 тыс. сертификатов получили студенты, которые прошли обучение базовым AI-компетенциям. Следующим шагом стало развитие их практических навыков и предпринимательского мышления.

В рамках второго этапа сегодня поч­ти 90 тыс. студентов учатся основам AI-предпринимательства. Они разработали 442 ИИ-проекта, которые охватывают широкий спектр направлений: образование и наука, здравоохранение, сельское хозяйство, финансы и промышленность.

Как отмечают в министерстве, наибольшее количество проектов реализуется в сфере образования – 188. Они помогают персонализировать обучение, автоматизировать административные процедуры, проверять задания и анализировать результаты.

Один из значимых сервисов – платформа Smart Bots, которая создана в Карагандинском индустриальном университете. Система объединяет ИИ-агентов для сопровождения студентов и абитуриентов, а также поддержки административных процессов. К примеру, в вузе установлен сенсорный информационный киоск, который принимает голосовые запросы на казахском, русском и английском языках и дает ответы в текстовом и аудиоформате. Для сотрудников университета предусмот­рена панель управления, позволяющая контролировать работу ИИ-агентов и анализировать обращения пользователей. Платформа помогает и при обеспечении безопасности на территории кампуса. Система интеллектуальной видеоаналитики оперативно выявляет скопление людей, потенциальные чрезвычайные ситуации и предупреждает об этом сотрудников.

В Satbayev University студенты создали систему AI-прокторинга, которая позво­ляет контролировать прозрачность и академическую честность во время онлайн-тестирования. Разработкой уже заинтересовались за рубежом, а количество ее пользователей превысило 180 тыс. В AlmaU развивается платформа OquLabs, которая автоматизирует проверку заданий, отслеживает прогресс и анализирует результаты. Она уже внедрена в ряде организаций среднего образования.

Для сельских школьников интерес представляет AI-Mektep Костанайского регионального университета. Платформа анализирует ошибки, определяет пробелы в знаниях, формирует индивидуальные рекомендации и объясняет сложные темы понятным языком. Сейчас она проходит пилотное внедрение в школах Костаная и Костанайской области, ею также пользуются слушатели программы Foundation университета. Около 80% участников успешно завершили подготовку и подтвердили готовность к сдаче ЕНТ.

Отдельное направление связано с применением ИИ в научной деятельности. В Казахском национальном университете им. аль-Фараби разрабатывается система автоматизированной проверки заявок на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Это позволит ускорить обработку документов. Также создается AI-помощник для членов Национального научного совета, способный анализировать данные о проектах, ученых и научных публикациях. Кроме того, в этом году КазНУ планирует завершить работу по созданию большой языковой модели для казахского языка. Действующие модели обладают функ­цией вызова внешних инструментов, или tool calling. Они позволяют взаимо­действовать с цифровыми сервисами и поэтапно выполнять сложные задачи.

В Карагандинском техническом университете им. Абылкаса Сагинова создают решения для агропромышленного комплекса. Стартап AgroSky анализирует данные о сельскохозяйственных угодьях, оценивает состав почвы, влажность и состояние растений, определяет участки, где необходимы удобрения, и дает рекомендации по управлению посевами. По данным разработчиков, технология позволяет сократить затраты до 30% и повысить урожайность на 10–15%. AgroSky вошел в число 50 лучших команд международной программы GCIP 2025.

В рамках AI-Sana студенты получают возможности для создания собственных цифровых продуктов. К примеру, студентка факультета математики, физики и информатики КазНПУ им. Абая Нурай Майлыбай разработала платформу «Зерде AI». Система за несколько секунд выявляет ошибки учащихся и формирует индивидуальные задания с учетом уровня их подготовки. Как отмечает Нурай, благодаря программе учащиеся научились эффективно использовать время, а работа педагогов стала значительно проще.

Разработки участников AI-Sana находят применение и в реальном секторе. Yessenov University совместно с компанией «Мунайтелеком» создает отечественную систему промышленного мониторинга на основе LoRaWAN. Она предназначена для удаленного сбора данных с нефтяных скважин, насосных станций и технологического оборудования, а также может использоваться для экологического мониторинга Кас­пийского моря. Команда изготовила опытные образцы и приступила к опытно-промышленным испытаниям.

Astana IT University разработал EnergyDronesAI для автоматического выявления дефектов солнечных панелей с помощью беспилотников. Проект получил международный грант Shell и золотую награду на конкурсе в Китае. А Восточно-Казахстанский технический университет запустил систему Smart Safety Monitor для управления движением и повышения промышленной безопасности в шахтах. Проект получил грантовую поддержку Всемирного банка.

В здравоохранении Медицинский университет Астана развивает платформу ZhanCare.AI для анализа симп­томов, подбора врачей и онлайн-консультаций. Она уже используется в ряде медорга­низаций. ЕНУ им. Л. Н. Гумилева внедря­ет SignBridge – систему автоматического сурдоперевода медиа­контента на казахском языке. Технология применяется при трансляции программ телеканала Jibek Joly.

В дальнейшем лучшие проекты AI-Sana смогут пройти акселерационные этапы, привлечь инвестиции и выйти на рынок. К слову, к реализации программы привлечены лучшие международные эксперты, включая представителей Стэнфордского университета, Массачусетского технологического института и венчурных фондов Кремниевой долины.

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