VI Всемирные игры кочевников: результаты первого дня

VI Всемирные игры кочевников проходят в Кыргызской Республике с 31 августа по 6 сентября. От сборной Казахстана принимают участие 152 спортсмена по 42 видам спорта, утвержденным регламентом соревнований.

Фото: Минтуризма и спорта

​В первый день соревнований сборная Казахстана соревновалась в ордо (асык ату), тогуз коргоол (тогызкумалак), кураш, гореш, монгол бох. Спортсмены по тогызкумалак будут играть до 6 сентября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

А финальные игры по ордо (асык ату) запланированы на 2 сентября. Амангельды Ерасыл, который боролся в монгольском бохе, и Абдрахманов Мадияр, выступавший в гореше, проиграли соперникам. Завершились соревнования по трем видам борьбы.

2 сентября пройдут соревнования по кокпару, кокбору, эр еңиш (аударыспак), алыш, овари, мангала, тогуз коргоол (тогызкумалак), конный марафон, ордо, охота с ловчими птицами, жамбы ату, традиционной стрельбе из лука, массрестлингу, перетягиванию каната, сумо, стронгмэн, разбивание хребтовой кости.

VI Всемирные игры кочевников проходят в Кыргызской Республике с 31 августа по 6 сентября. От сборной Казахстана принимают участие 152 спортсмена по 42 видам спорта, утвержденным регламентом соревнований. На открытии Игр государственный флаг Республики Казахстан нес чемпион мира по кокпару, капитан команды Турганбек Курманбек.