ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей

Спорт

Сборную Казахстана на VI Всемирных играх кочевников представляют 152 спортсмена, выступающих в 43 видах спорта

Фото: акимат Астаны

В Кыргызстане продолжаются VI Всемирные игры кочевников. По итогам второго соревновательного дня 2 сентября сборная Казахстана завоевала 10 медалей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

VI Всемирные игры кочевников стартовали 1 сентября в Иссык-Кульской области. Торжественная церемония открытия соревнований состоялась 31 августа в Бишкеке.

По итогам соревновательного дня 2 сентября сборная Казахстана завоевала 10 медалей - 4 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых.

Казахстанские спортсмены завоевали две золотые и одну серебряную медали в аударыспаке, а также по одной золотой награде в жамбы ату и перетягивании каната. Еще три бронзовые медали были завоеваны в алыш, также сборная оказалась третьей в мас-рестлинге.

В соревнованиях по разбиванию хребтовой кости казахстанские спортсмены стали бронзовыми призерами в командном зачете. В составе национальной команды выступил представитель Астаны Амирбек Жумадил. Заключительный соревновательный день в этой дисциплине пройдет 3 сентября.

Сборную Казахстана на VI Всемирных играх кочевников представляют 152 спортсмена, выступающих в 43 видах спорта.

В составе национальной сборной Казахстана от Астаны на Играх выступают 13 спортсменов, заявленных в семи видах спорта и дисциплинах, отметили в акимате.

3 сентября соревновательная программа продолжится в кокпаре, кок-бору, аударыспаке, овари, мангале, тогуз коргоолу (тогызкумалак), конном марафоне, ордо, кусбегилик, жамбы ату, традиционной стрельбе из лука, перетягивании каната, сумо, стронгмене, самбо, кыргыз курошу, ссирыме, армрестлинге и забеге тазы.

Столичные спортсмены продолжат борьбу за медали в мангале и традиционной стрельбе из лука. Кроме того, представитель Астаны Алмас Оралбек примет участие в соревнованиях тазы с борзой по кличке «Сагым».

VI Всемирные игры кочевников продлятся в Кыргызстане до 6 сентября.

#соревнования #медали #кочевники #ВИК

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