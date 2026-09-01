Батат витаминами богат

В последние 30 лет в мире наблюдается резкий рост популярности батата. Эксперты связывают это в первую очередь с его уникальными пищевыми и биологическими свойствами. Батат богат витаминами, клетчаткой и микро­элементами, при этом его отличают низкое содержание калорий, а углеводы и белки, содержащиеся в нем, усваиваются лучше тех, что входят в состав картофеля.

Сама Анастасия экономист по образованию, муж – инженер. Она с детства полюбила уход за посадками на даче под внимательным и ласковым руководством бабушки и дедушки. Поэтому и свои первые шаги на поприще экофермерства сделала в 2015 году на дачном участке, заняв его посадками батата.

К новому делу семья Ким отнеслась основательно. Анастасия, сама поклонница здорового питания, предварительно изучила доступную литературу, окончила онлайн-курсы, наладила контакты с бататоводами из России и Украины, у них же стала закупать посадочный материал. Очень быстро встал вопрос о дополнительных инвестициях в расширение плантации.

Семейных накоплений для этого уже явно не хватало, а предлагаемые условия банковского кредитования были крайне обременительны. Выручило новоявленных фермеров попавшееся на глаза объявление общественного фонда «Социальная динамика», в котором были изложены условия по образовательному­ социальному­ проекту Belesteri, направленному на расширение экономических возможностей женщин и молодежи Казахстана. В рамках проекта были объединены обучение и грантовые возможности поддержки малого бизнеса. Анастасия подготовила бизнес-проект, который успешно защитила и получила одобрение для грантового финансирования.

Данная материальная поддержка оказалась своевременной, а кропотливый труд на фермерском участке, объединившем несколько дачных наделов, принес ожидаемые результаты: расширение площади возделывания позволило резко увеличить сбор клубнеплодов.

Помимо родственников и друзей, «подсевших» на здоровое питание и ставших потребителями экологичес­ки чистых продуктов, к батату от местных фермеров проявили интерес и сетевые маркетплейсы. Убедившись в качестве клубнеплодов, они стали закупать партии батата. Так в Алматы и его окрестнос­тях начал расти пул потребителей, признавших полезные свойства экзотического овоща.

Более широкое развитие проект получил с 2018 года, когда с шести дачных соток в поселке под Алматы отведенные под батат площади расширились до гектара. На этих угодьях и экологическая обстановка хорошая, и продукцию далеко не надо возить: в мегаполисе стало много желающих приобщиться к здоровому питанию. А повышенный объем работ подтолкнул к привлечению дополнительной рабочей силы: в сезон число работников достигает десяти человек.

Постепенно фермерской семьей Ким был накоплен опыт, отобраны устойчивые и стабильные сорта, адаптированные к местным условиям. Значительно расширился ассортимент, в обороте появились ранние, средне- и позднеспелые сорта. Сегодня на фермерском участке выращиваются 14 сортов батата. Это позволяет хозяйству равномерно распределить технологический цикл в период вегетации.

В марте в теплицах подготавливается посадочный материал, в мае, когда почва прогревается до необходимой температуры, идет посадка в грунт. Первый сбор урожая начинается в июле с раннеспелых сортов, затем подходят среднеспелые и в конце октября – начале ноября наступает время сбора самого позднего сорта «окинава». Ему для полного созревания требуется 180 дней. С ним фермеры работают до ночных заморозков. Когда температура опускается до минус пяти градусов, начинается сбор.

Если заморозки ранние и до товарного вида батат не успел набрать массу, все равно он частично закладывается, но уже не как товар, а как сорт на размножение. Впоследствии такие клубнеплоды служат посадочным материалом.

По окончании полевых работ главной заботой фермеров становится сбыт выращенной продукции и закладка на хранение посадочного материала: батат очень чувствителен к условиям хранения. Ему нужны сухие хранилища с плюсовой температурой не ниже десяти градусов, в противном случае он начинает гнить.

Планируя дальнейшее расширение площадей под культурой, фермеры стали уделять внимание сортоиспытанию и агротехническим технологиям, работать с экспериментальными сортами из различных стран, оценивая их урожайность и устойчивость к проявлениям болезней и насекомым-вредителям.

Как говорит Анастасия Ким, задача фермеров – развивать культуру возделывания батата системно, экологично и долгосрочно.

В основе выращивания батата под Алматы – экологически устойчивые методы. Любители этого полезного овоща ориентируются на зеленые технологии и принципы бережного земледелия и пермакультуры. Такой подход, по словам Анастасии Ким, подразумевает сохранение плодородия почвы, снижение нагрузки на экосистему. Учитывая возрастающий дефицит водных ресурсов, здесь приняли решение перейти на капельное орошение, что позволит рачительно использовать имеющиеся водные ресурсы.

Не остались в стороне и воп­росы энергосбережения, для чего среди алматинских бататоводов стало приветствоваться использование альтернативных, возобновляемых источников энергии. Поскольку изначально был взят курс на выращивание экологически чистой, органической продукции, здесь отказались от агрессивных химических средств защиты растений.

– Мы выстраиваем агротехнические мероприятия так, чтобы наше овощное производство было не только продуктивным, но и экологически щадящим, – подчеркивает Анастасия Ким.